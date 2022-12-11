Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим зумовлене подорожчання житла

Попри перебої з електропостачанням, ціни на первинну нерухомість не поспішають знижуватися. Схожа ситуація із вартістю спостерігається на вторинному ринку житла.

Як зазначає голова комітету Асоціації фахівців з нерухомості України Едуард Бразас, сьогодні все менше продавців розпродують житло на хвилі паніки.

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Ціни на житло продовжать рости

Бразас наголошує, що продавці, які прагнули продати житло терміново, вже уклали угоди. Натомість на ринок вийшли ті, хто очікував стабілізації ситуації та не готовий поступатися ціною.

Хвиля паніки вщухла і сьогодні продавці не поспішають знижувати ціни,

– розповів Бразас.

Зараз та найближчим часом забудовники та продавці квартир на "вторинці" продовжать втримувати ціни, тож купити житло дешево сьогодні не вийде.

З цим згоден і експерт ринку нерухомості Михайло Артюхов. Він додає, що ціни на житло почали зростати з початком осені. При чому це помітно і на ринку оренди.

Ще на початку серпня на київському ринку орендного житла не можна було нічого здати, але потім він різко пожвавився через відкладений попит – всі пропозиції швидко розібрали. Ба більше, восени посередники почали ходити по орендодавцях, які вже поселили квартирантів за 6 – 7 тисяч гривень, пропонуючи їм привести "нормальних" орендарів, які готові платити 9 тисяч гривень за однокімнатну квартиру,

– розповів про ситуацію Артюхов.

Експерт вважає, що попит на оренду зберігатиметься завдяки притоку до столиці переселенців з інших регіонів.