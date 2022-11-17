Ціни на нерухомість Німеччини впали вперше за 12 років

Вартість покупки будинку в Німеччині знизилася вперше з 2010 року. Наразі падіння несуттєве та спостерігається не в усіх містах країни.

Відповідні дані опублікувала Асоціація німецьких банків облігацій (VDP). При цьому тут зазначили, що вартість орендної плати продовжує зростати.

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Як змінилися ціни на житло у Німеччині

У третьому кварталі 2022 року ціни на квартири та будинки в Німеччині впали на 0,7 відсотка порівняно з попереднім кварталом. Згідно з нещодавно опублікованим індексом цін на нерухомість, складеним Асоціацією німецьких банків облігацій, зростання відсоткових ставок за кредитами у поєднанні із високою інфляцією сповільнили зростання цін на ринку житла.

Результат індексу заснований на даних про транзакції з більш ніж 700 банків. Директор VDP Єнс Толкмітт сказав, що дані вказують на те, що дванадцятирічна тенденція зростання на ринку нерухомості добігає кінця.

Ціни на житлову нерухомість семи найбільших міст Німеччини впали на 0,7%. У Берліні ціни зупинилися на показниках минулого кварталу. Водночас у Кельні та Мюнхені індекс зафіксував падіння на 0,6 та 1,5% відповідно.

Оренда досі зростає

Попри падіння цін на купівлю житла, вартість оренди у Німеччині продовжує зростати. Згідно з індексом VDP, орендна плата підвищилася на 4,8% протягом 2022 року.

Толкмітт зазначив, що високі ціни на купівлю житла ще більше посилюють конкуренцію за орендоване житло.