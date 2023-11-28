Як зміниться вартість оренди житла у 2024 році: прогноз експерта

Експерт з нерухомості каже, що на вартість оренди здебільшого впливає попит. А цей показник буде зростати в певний час.

Президент Асоціації фахівців із нерухомості Юрій Піта вважає, що до весни 2024 року кардинальних змін на ринку оренди не буде. Ціни у цей період будуть такі ж, як і зараз, просто коливатимуться в межах 5%. А вже навесні можливе чергове підвищення.

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Чому ціни можуть зрости весною

"Для цього є певні передумови. Люди повертаються, працевлаштовуються, мають можливість орендувати. Столиця завжди була таким мегаполісом, а причини не їхати зараз немає", – каже Юрій Піта.

Так само на ціни впливає попит. Якщо житло здається за 1 – 2 дні, це говорить нам про те, що попит дуже високий, і відтак ціна буде зростати. Ще один чинник – безпекова ситуація.

"Так, ми чуємо про можливі блекаути, обстріли. Але це більше буде впливати на смаки і вибір орендарів. Якщо буде дуже важко, будуть обирати поверхи нижче, газифікація щоб була. Те, що ми спостерігали в минулому році. Зараз такого попиту немає. Восени людини орендували і на 10, 13, 18 поверхах", – розповів експерт.

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За словами Юрія Піти, зимою попит менший, бо переїжджати не так комфортно. Водночас можна знайти гарну квартиру за меншою ціною. "Якщо є бажання знайти щось цікавіше і за ті ж гроші, то можна спробувати", – вважає президент Асоціації фахівців із нерухомості.

До слова, зараз ситуація на ринку оренди стабільна, з перспективою зростання цін.