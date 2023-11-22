Оренда квартир у Києві: як змінилися ціни та скільки коштує винайняти житло зараз

За останній рік середня вартість оренди житла значно зросла. У порівнянні з листопадом 2022 року ціна підвищилася на 36%.

Вартість оренди зросла не лише за рік, а й протягом останніх 6 місяців. Показник підвищення середньої ціни ще більший: він становить +46,7%. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані онлайн-платформи оголошень з нерухомості M2bomber.

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Яка середня орендна вартість у різних районах Києва

У кінці листопада 2022 року ціна на оренду квартир у столиці становила близько 12 800 гривень. Станом на травень цього року вартість впала в середньому до 11 900 гривень. Зараз середня ціна на оренду житла складає 17 500 гривень.

За останній місяць (з 23 жовтня по 22 листопада) ціна майже не змінилася. Вона знизилася буквально на 0,7%.

Середня вартість оренди в Києві / Дані M2bomber

"Найдорожчим" районом надалі залишається Печерський. Винайняти квартиру там можна в середньому за 30 500 гривень. На другому місці – Шевченківський з ціною 28 800 гривень.

До "найдешевших" районів належать:

Деснянський – 12 000 гривень;

Дарницький – 13 500 гривень;

Дніпровський – 13 800 гривень.

Які ціни на оренду житла по районах станом на 22 листопада / Дані M2bomber