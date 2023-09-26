Як змінилася вартість оренди житла в Києві за останній місяць
Джерело:M2bomber
Станом на кінець вересня ціни на оренду квартир у Києві трохи підскочили. З 27 серпня по 26 вересня середня вартість зросла на 12,01%.
У цифрах винаймати житло стало дорожче на 1 823 гривні. Місяць тому оренда в середньому коштувала 15 177 гривень, а зараз вартість становить 17 тисяч гривень. Загалом за останні пів року ціни також виросли – на понад 5 тисяч гривень.
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Скільки коштує винайняти житло в різних районах Києва
"Найдешевші" райони:
- Деснянський – 12 тисяч гривень;
- Подільський та Оболонський – 12,5 тисячі гривень;
- Дарницький – 13 тисяч гривень;
- Дніпровський – 13,5 тисячі гривень;
- Святошинський – 14,5 тисячі гривень.
"Найдорожчі" райони:
- Печерський – 30 тисяч гривень;
- Шевченківський – 26 тисяч гривень;
- Голосіївський – 20 тисяч гривень;
- Солом'янський – 19,9 тисячі гривень.
Вартість оренди квартир станом на 26 вересня / Дані M2bomber
Однокімнатні квартири найчастіше здають за 15,2 тисячі гривень. Двокімнатне помешкання пропонують за ціною від 15 до 18 тисяч гривень. Трикімнатні – близько 30 тисяч гривень.