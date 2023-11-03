Орендувати житло стало дорожче чи дешевше: дізнайтеся, як змінилися ціни в жовтні

Середня вартість оренди однокімантної квартири в жовтні здебільшого зросла. Що стосується житла з двома чи трьома кімнатами, то ціни частково підвищилися, а частково знизилися. Усе залежить від регіону.

У порівнянні з вереснем кількість оголошень у Києві та області збільшилася на 21%. Значне збільшення пропозиції спостерігалося в Чернівецькій області – на 90% та Закарпатській області – на 74%. Про це повідомляють аналітики українського маркетплейса DIM.RIA, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Іпотека для українських захисників: що потрібно знати перед оформленням

Як змінився ринок оренди в жовтні

Станом на жовтень 2023 року середня ціна на оренду однокімнатної квартири у столиці становить 17 161 гривня, а в області – 9 210 гривень. Вартість оренди житла з одною кімнатою в жовтні впала на 19% в порівнянні з вереснем. Також за місяць знизилася орендна ціна в Чернігівській та Чернівецькій області – на 28% та 18% відповідно.

Що стосується двокімнатної квартири, то за жовтень середня вартість суттєво зросла в Кіровоградській та Волинській області. Тим часом орендна ціна на трикімнатну квартиру на Київщині підвищилася аж на 70%. Такий самий показник зафіксували й у Волинській області.

Середня орендна вартість у жовтні проти вересня / Фото DIM.RIA

Також експерти проаналізували середні ціни на оренду чотирикімнатної квартири в 13 областях та окремо в столиці. В Івано-Франківській області вартість зросла аж на 214% за місяць. Середня вартість також суттєво підвищилася на Хмельниччині та Київщині – +64% і +78% відповідно.

Скільки зараз коштує винайняти квартиру в Києві

Найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у столиці зафіксована у Деснянському районі – 8 274 гривень У Дарницькому та Оболонському районі ціна складає 14 564 гривень і 14 468 гривень відповідно.

Найвища ціна зафіксована в Печерському районі – 30 264 гривень за однокімнатну квартиру.

Вартість оренди по районах у Києві / Фото DIM.RIA