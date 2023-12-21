24 Канал пообщался с экспертами о ключевых тенденциях, которые сформировали рынок недвижимости в крупнейших городах Украины в течение 2023 года. Узнайте, какие существенные изменения произошли на первичном, вторичном рынках и рынке аренды в Киеве, Львове, Днепре, Одессе и Харькове.

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Какие цены на квартиры в Киеве

По данным аналитиков, в столице рынок покупки – продажи жилья уже превысил довоенные показатели. Лучшие числовые значения зафиксировали уже летом этого года.

В октябре 2023 года мы зафиксировали наибольшую цену в сегменте покупки – продажи недвижимости во всех районах столицы: для сравнения она была выше на 8%, чем в декабре 2022 и январе 2023,

– поделилась руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук.

В этом году в столице существенно изменилась ситуация на первичном рынке. Ведущий эксперт украинского маркетплейса DIM.RIA Виталий Поберезский рассказал, что средняя стоимость новой квартиры в Киеве выросла на 19%. И это неудивительно, ведь в 2023 году украинцы больше всего интересовались новостройками в столице – это 27% от общего количества просмотров.

Аналитики DIM.RIA также исследовали, что в декабре прошлого года средняя цена за квадратный метр составляла около 49 тысяч гривен за квадрат, а сейчас стоимость составляет 57 – 58 тысяч гривен за квадратный метр.



Новостройка в Киеве / Фото Bild.ua

"Если анализировать вторичный рынок, то самый большой скачок цен наблюдался в феврале 2023 года. Тогда средняя стоимость однокомнатной квартиры выросла на 71% и составила 73 708 долларов США", – заявил Виталий Поберезский.

Как рассказала эксперт по недвижимости Виктория Берещак, сейчас вторичные однокомнатные квартиры в Киеве в среднем стоят 65 – 68 тысяч долларов.

Рынок долгосрочной аренды также менялся по разным причинам, в частности из-за блекаутов. Это влияло на спрос, а значит, и на цену квартир. Самые высокие цены аналитики OLX зафиксировали в период "высокого сезона", который еще называют "горячим" – в период с августа по октябрь.

В этом году интересным фактом стало возвращение так называемого горячего сезона на рынок аренды, который традиционно связан с возвращением из летних каникул работников и студентов в крупные города. Но с октябрем и приближением потенциально угрожающего периода блекаутов рынок стабилизировался, цены просели, спрос существенно спал,

– подтвердила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

С января по май цены на аренду в Киеве были ниже на 10 – 25% за довоенные значения. В настоящее время рынок долгосрочной аренды полностью восстановился.

Что изменилось на львовском рынке жилья

В 2023 году ситуация на рынке недвижимости во Львове была достаточно стабильна. В частности, эксперты говорят, что обычно фиксировали только умеренный рост стоимости. Экспертка Оксана Остапчук рассказала, что нынешние цены на покупку квартир в среднем выше, чем были в начале 2023-го в пределах от +10 до +25%.

По наблюдениям Виталия Поберезского, изменения стоимости квартир на первичном рынке были заметны во время летнего сезона. В июле аналитики зафиксировали резкое падение цен на 34%, однако уже в августе цена поднялась на 26%.



Продажа квартир во Львовской области.

Что касается рынка аренды, то самые высокие цены на квартиры были летом. Как рассказал львовский риелтор Александр Милькович, осенью рынок немного "просел".

Во Львове люди чаще всего ищут однокомнатные в новостройках с индивидуальным газовым отоплением. Аренда таких квартир была 17 – 18 тысяч гривен летом, а сейчас такие дома уже можно найти за 14 – 15 тысяч без проблем. На 10% цены на аренду снизились точно,

– поделился риелтор.

На вторичном рынке эксперт Виктория Берещак заметила рост цен во время "горячего сезона". Именно во Львове стоимость повысилась в пределах 12 – 15% в зависимости от типа квартиры и локации. В декабре 2023 однокомнатные вторичные квартиры во Львове можно приобрести в среднем за 57 – 60 тысяч долларов.

Покупать и арендовать квартиры в Днепре стало дороже

С начала 2023 года эксперты OLX Недвижимости наблюдали рост цен на покупку – продажу в пределах 8 – 15%. Самые высокие цены на приобретение жилья зафиксировали в Соборном и Центральном районах города, наименьшие – в Самарском.



Недвижимость в Днепре / Фото OLX.

Как отмечает эксперт Виктория Берещак, на вторичном рынке в течение 2023 года стоимость выросла примерно на 7%. По ее словам, Днепр принадлежит к тем городам, которые стали стратегическими хабами для украинцев и приютили внутренне перемещенных лиц во время войны. Это одна из причин повышения цен на покупку жилья. Сейчас однокомнатную квартиру можно приобрести в среднем за 40 – 45 тысяч долларов.

В сегменте долгосрочной аренды даже после окончания "высокого сезона" не видим ценовых падений. Цены закрепились на уровне сезонных, которые на 7 – 15% выше, чем в январе 2023 года,

– рассказала эксперт Оксана Остапчук.

Снимать квартиры дороже всего в Соборном и Центральном районах, как и это было раньше. К примеру, сейчас средняя цена на однокомнатные квартиры там составляет 12 тысяч гривен и 10 500 гривен соответственно.

2023-й сложно назвать годом изменений для рынка Одессы

В сравнении с 2022 годом рынок недвижимости в Одессе восстановился. Хотя в этом городе не такая ситуация з безопасностью, как в западных или центральных регионах, цены в сегменте покупки – продажи выше довоенных.

Эксперты OLX Недвижимости пришли к выводу, что в Одессе один из самых больших рынков жилой недвижимости по количеству предложений. Однако он, к сожалению, переживал не лучшие времена в 2023 году. Существенных изменений в стоимости жилья и на первичном, и на вторичном рынках не произошло. Однако если сравнить текущие цены с ценами января 2022 года, увидим рост от 15 до 30%.



Недвижимость в Одессе / Фото OLX.

Значительное падение средней стоимости зафиксировали только раз аналитики компании DIM.RIA. В феврале 2023 года цена на однокомнатные квартиры на вторичном рынке резко снизилась – с январских 73 тысяч долларов вплоть до 41 тысяч долларов. По словам обозревателя рынка Виктории Берещак, сейчас вторичные однокомнатные квартиры в Одессе стоят в пределах 45 – 50 тысяч долларов.

Поскольку спрос на аренду жилья в Одессе носил нестабильный характер, увеличение цен не произошло. Прошлой зимой из-за блэкаутов и ситуации безопасности было даже "проседание" в стоимости аренды на 10%. Однако сейчас цены снова выровнялись до довоенных,

– отметила Оксана Остапчук.

Цены на аренду жилья росли только в августе – сентябре, как и во многих крупных городах из-за возвращения украинцев из-за границы, а также из-за переезда студентов на обучение из сел и городков. Тогда во всех районах Одессы снимать жилье стало дороже на 15 – 20%. В настоящее время цены стали приближены к довоенным – средняя стоимость составляет около 6 700 гривен.

Харьковский рынок почти заморожен

Ситуация на рынке продажи жилья в Харькове не изменились даже в 2023 году – цены остались ниже тех, что были до полномасштабного вторжения. Аналитики OLX отмечают, что за этот год зафиксировали несколько волн колебания стоимости жилья, однако преимущественно в сторону снижения. Такая ситуация, конечно, вызвана низким спросом, связанным с ситуацией безопасности в Харькове.

Харьковский рынок фактически почти заморожен, то есть минимально активен, учитывая близость боевых действий и потенциал прилетов из Белгородщины,

– говорит Виктория Берещак.

Что касается ситуации на вторичном рынке, то существенных изменений тоже не произошло. По данным украинского маркетплейса DIM.RIA, средняя цена за 2023 год колебалась в пределах 7%.

Рынок долгосрочной аренды также не восстановился: в Шевченковском районе города средняя цена за однокомнатную квартиру составляет 5 тысяч гривен, что на 41% меньше довоенной. Есть районы где "проседания" стоимости не столь существенны, но и они колеблются от 15 до 30%.



Жилой комплекс в Харькове / Фото ЛУН

Таким образом, в больших городах Украины в течение 2023 года ситуация на первичном и вторичном рынках и рынке аренды в основном улучшилась. Исключением стал Харьков из-за достаточно близкого расположения к линии фронта. В конце концов, ход военных событий в Украине является одним из главных критериев, влияющих на взлеты и падение цен, спрос и предложение, решение людей относительно выбору и покупке жилья.