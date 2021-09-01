Ціни ростуть, кількість вільних квартир зменшується: що відбувається з орендою квартир у Києві

З січня до серпня 2021 року середня ціна на оренду квартир в Києві зросла на 12 – 18%. Про це розповів Юрій Піта – президент Асоціації фахівців з нерухомості України.

Впродовж літнього періоду (червень – серпень 2021 року), ціни на київську нерухомість зросли на 6 – 8%, залежно від району. Згідно з даними ЛУН, ціна оренди однокімнатної квартири зросла на 12,5% (до 13 500 гривень), двокімнатної – на 10% (до 22 000 гривень), трикімнатної – на 13,7% до 40 700 гривень.

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Вперше з початку епідемії коронавірусу пропозиція в столиці знизилася у понад півтора раза. Для порівняння, влітку 2020 року в Києві пустувало 11 000 – 13 000 вільних квартир, в червні – серпні 2021 року ця цифра скоротилася до 8000. Різниця показників зумовлена й тим, що під час локдауну частина власників пішла з ринку, перевівши житло з оренди на продаж, розповідає директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

Причини зростання цін

Зниження обсягу пропозиції з літа минулого року, дозволило власникам квартир підвищити ціни в середньому на 25%.

Оренда подорожчала через зростання попиту, цього року він розпочався у 2-ій половині червня і досяг максимуму на початку серпня.

На початку серпня наклався сезонний фактор – попит зріс внаслідок переїзду студентів і підготовки до ділової активності в столиці, зазначає віцепрезидент професійних управителів нерухомістю Анатолій Топал. Важливо й те, що ажіотаж торкнувся виключно нерухомості, яка знаходиться в низькому і середньому ціновому діапазоні.

Скільки коштує оренда у Києві

Ціна на нерухомість у Києві у 2021 році / Фото Pexels

Мінімальна ціна житла в столиці зараз стартує від 5500 грн. Це "соціальні" малогабаритні квартири старої забудови, далеко від метро або транспортних вузлів.

Основний обсяг пропозиції здебільшого зосереджений в діапазоні 8 000 – 18 000 гривень.

7000 – 7500 гривень в місяць . За цю ціну можна орендувати 1-кімнатну квартиру зі свіжим ремонтом в спальному районі в будинку старого житлового фонду. Біля метро така квартира може коштувати вже 11 000 – 12 000 гривень.

. За цю ціну можна орендувати 1-кімнатну квартиру зі свіжим ремонтом в спальному районі в будинку старого житлового фонду. Біля метро така квартира може коштувати вже Від 7500 – 9000 гривень – в таку суму обійдеться оренда 2-кімнатної квартири в старому житловому фонді. Біля метро така квартира коштує близько 13 000 гривень.

– в таку суму обійдеться оренда 2-кімнатної квартири в старому житловому фонді. Біля метро така квартира коштує 9000 гривень в місяць може коштувати оренда 1-кімнатної квартири в новому будинку в спальному районі. За 10 – 15 хвилин від метро аналогічна квартира коштуватиме 13 000 гривень.

може коштувати оренда 1-кімнатної квартири в новому будинку в спальному районі. За 10 – 15 хвилин від метро аналогічна квартира коштуватиме 12 000 гривень в місяць вас попросять заплатити за 2-кімнатну квартиру в новому будинку в спальному районі. Близькість квартири до метро додасть до цінника ще до 3000 гривень.

У центральних районах Києва ціни можуть бути удвічі вищими.