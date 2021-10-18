Ціни на столичне житло змінюються: скільки доведеться заплатити за "квадрат" в різних сегментах
Джерело:"СтройОбзор"
На ринку новобудов Києва в вересні 2021 року спостерігався значний стрибок на житло комфорт-класу. Як це вплинула на ситуацію в цілому – далі.
В залежності від класу житла, ціна на квадратний метр варіюється від 24 600 – 99 400 гривень. Розповідаємо скільки доведеться заплатити за економ, комфорт, бізнес та преміум-житло.
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Економ
Згідно з даними "СтройОбзор", в економкласі ціна опустилася на 3%. На сьогодні середня вартість квадратного метра становить 24 600 гривень. Саме у цьому сегменті вартість "квадрату" поступово знижується починаючи з весни 2021 року.
Комфорт
З "комфортом" ситуація протилежна. З літа 2021 року ціни пішли вгору й збільшувалися з кожним місяцем. У вересні вартість підвищилася на 14% і склала 36 400 гривень за "квадрат".
Бізнес
У вересні бізнес-клас також подорожчав. Але зміни були не таким різким. Ціна піднялася на 2% і склала 57 300 гривень за метр квадратний.
Преміум
Така ж ситуація характерна і для класу "преміум". Вересневі зміни виявилися не особливо істотними. Вартість квадратного метра тут склала 70 200 гривень. Якщо говорити про процентне співвідношення з серпнем, то вона підвищилася на 2%.
Де-люкс
Вартість «квадрата» в класі "де-люкс" також опустилася. На сьогодні вона становить 99 400 гривень. Цей показник на 1,3% нижче, ніж в останній місяць літа.