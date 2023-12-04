Яка ситуація на вторинному ринку нерухомості в Києві: актуальні ціни за "квадрат"

Ситуацію на вторинному ринку житла в столиці можна назвати стабільною. Якщо середні ціни й змінюються, то несуттєво. Це стосується як загальної картини за рік, так і за останній місяць.

За останній рік середня вартість квадратного метра на вторинці в Києві зросла на 5%. Минулого року 4 грудня ціна була близько 50 900 гривень за "квадрат", а зараз вона становить в середньому 53 640 гривень. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані з платформи оголошень M2bomber.

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Скільки коштує "квадрат" на вторинному ринку по районах

За останні 6 місяців, з червня по грудень, середня вартість підвищилася майже на 4% (у червні цього року була 51 635 гривень за "квадрат"). За останній місяць ціна зросла на 2% (на початку листопада була 52 550 гривень за "квадрат").

Зміни в цінах на вторинному ринку нерухомості / Дані M2bomber

Найдорожче квадратний метр на вторинному ринку коштує в Печерському районі. Там ціна в середньому сягає 84 840 гривень. Наступними в списку будуть Шевченківський і Голосіївський райони з цінами 62 200 та 60 140 гривень відповідно.

"Найдешевшим" районом є Деснянський із середньою вартістю 39 930 гривень. В усіх інших районах ціна становить від 50 до 56 тисяч за "квадрат".

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Актуальні середні ціни за "квадрат" на вторинці / Дані M2bomber