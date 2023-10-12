Сейчас стоимость жилья в западных регионах несколько нормировалась. Обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак рассказывала, на сколько выросли цены на квартиры с начала полномасштабного вторжения и могут ли они снизиться в ближайшее время.

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Как выросли цены на квартиры в западных регионах

Рост стоимости жилья кое-где достигал от 70 до 150%. Показатель зависит от уровня вакантности и спроса в том или ином регионе. На первичном рынке цены выросли во Львове, Ужгороде, Тернополе, Луцке, Черновцах, Ивано-Франковске.

Цены "взлетели" в первом полугодии 2022 года. Сейчас они держатся на таком же высоком уровне, однако резкого повышения нет, потому что и ажиотаж уже не тот.

Сейчас на первичном рынке, как ни странно, Львов обгоняет Киев на несколько процентов по средневзвешенной стоимости "квадрата", а Днепр и Ужгород дышат в спину столицы, ведь разница в цене достигает примерно 6 – 8 тысяч гривен на квадратный метр.

– говорит эксперт.

Подешевеют ли квадратные метры? Виктория Берещак считает, что пока регионы-рекордсмены остаются хабами, сплошь и рядом перенаселенными ВПЛ, существенного подешевления ждать не следует. Это касается как первичной, так и вторичной недвижимости.

"Поэтому надеяться, что "когда-то оно упадет", бесполезно: в дальнейшем цены будут оставаться примерно в таком же диапазоне, пока большая часть переселенцев не вернутся домой и рынок не стабилизируется. И даже при этих условиях стабилизация не будет выглядеть как падение, скорее как незначительный откат с учетом реального уровня спроса и рыночной корреляции – спрос-предложение на тот момент», – пояснила обозреватель недвижимости.