Ціни на житло в Полтаві: яка вартість зараз та чи зросте найближчим часом

На початку повномасштабного вторгнення ціни на нерухомість у Полтаві знизились на 7 – 8 відсотків, а вже в 2023-му зросли майже на 10 відсотків. Місцева рієлторка розповіла, скільки коштують квартири зараз та що може змінитися цьогоріч.

Найбільший попит зараз на однокімнатні квартири як для продажу, так і для оренди. За словами рієлторки Світлани Саєнко, попит зараз перевищує пропозицію.

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Що зміниться на ринку нерухомості в Полтаві

"Запитів у нас багато в порівнянні з 2022 роком. Ринок стояв заморожений місяців три. Ціни просіли через те, що долар піднявся. І як такого ціноутворення ми не мали. Тобто можна було купити двокімнатну квартиру і за 25 тисяч, причому це був житловий стан, не під ремонт", – розповіла рієлторка Світлана Саєнко.

Минулого року однокімнатну квартиру на вторинному ринку можна було купити за ціною від 21 тисячі доларів, а в новобудові – від 35 до 45 тисяч. Квадратний метр на вторинці коштував у середньому 28,5 тисяч гривень, а в новобудові – від 22 до 30.

У перший рік війни в Полтаві був дуже великий попит на оренду житла – мінімальна середня ціна була 8 тисяч гривень за місяць без комунальних. Та зараз ціни вдвічі менші. Багато харків'ян, які винаймали житло в Полтаві повернулися додому, а це 30 – 40%. Через те й попит знизився.

Нині однокімнатну квартиру без меблів можна орендувати за 4 тисячі гривень, а з меблями та технікою – від 7 – 8 тисяч.

Рієлторка вважає, що за умов стабільної політичної та економічної ситуації, ціни у 2024 році будуть зростати. Можливо, показник становитиме +10%.

Яка вартість найдешевшої квартири для оренди у Львові

Найдешевшою квартирою на ринку оренди Львова є крихітне помешкання площею всього 15 квадратних метрів. У квартирі є лише одне приміщення, в якому облаштували спальне та робоче місця, а також кухонний куточок.

З найбільших мінусів життя в цій квартирі – відсутність гарячої води, ванної кімнати й туалет у коридорі. Вартість оренди становить 100 доларів, тобто близько 3 тисяч гривень на місяць.