Наибольший спрос на однокомнатные квартиры как для продажи, так и для аренды. По словам риелторки Светланы Саенко, спрос сейчас превышает предложение.

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Что изменится на рынке недвижимости в Полтаве

"Запросов у нас много по сравнению с 2022 годом. Рынок стоял замороженный месяца три. Цены просели из-за того, что доллар поднялся. И как такового ценообразования у нас не было. То есть можно было купить двухкомнатную квартиру и за 25 тысяч, причем это было жилое состояние , не под ремонт", – рассказала риелтор Светлана Саенко.

В прошлом году однокомнатную квартиру на вторичном рынке можно было купить по цене от 21 тысяч долларов, а в новостройке – от 35 до 45 тысяч. Квадратный метр на вторичке стоил в среднем 28,5 тысячи гривен, а в новостройке – от 22 до 30.

В первый год войны в Полтаве был очень велик спрос на аренду жилья – минимальная средняя цена была 8 тысяч гривен в месяц без коммунальных. Но сейчас цены вдвое меньше. Многие харьковчане, снимавшие жилье в Полтаве вернулись домой, а это 30 – 40%. Поэтому спрос снизился.

Сейчас однокомнатную квартиру без мебели можно арендовать за 4 тысячи гривен, а с мебелью и техникой – от 7 – 8 тысяч.

Риелторка считает, что в условиях стабильной политической и экономической ситуации, цены в 2024 году будут расти. Возможно, показатель будет составлять +10%.

Какая стоимость самой дешевой квартиры во Львове

Дешевой квартирой на рынке аренды Львова является крошечное жилище площадью всего 15 квадратных метров. В квартире есть только одно помещение, где обустроили спальное и рабочее места, а также кухонный уголок.

Из самых больших минусов жизни в этой квартире – отсутствие горячей воды, ванной комнаты и туалет в коридоре. Стоимость аренды составляет 100 долларов, то есть около 3 тысяч гривен в месяц.