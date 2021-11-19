Ціни на житло зростатимуть: чи варто інвестувати у нерухомість під час локдауну

Восени аналітики порталу OLX Нерухомість зафіксували потрійне підвищення попиту українців у розділі Новобудови. Це означає, що навіть попри очікування локдауну, населення все одно цікавилося первинною нерухомістю.

Лідерка якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса зазначає, що цьогоріч новини про пандемію підштовхнули людей інвестувати накопичені гроші. Ринок закономірно відреагував підвищенням цін. З'ясуємо, що відбуватиметься на ринку найближчим часом та чи вдалий зараз час для інвестицій у квадратні метри.

Детальніше Яка пора року найвдаліша для покупки квартири: поради, які допоможуть зекономити

Найближчим часом, за прогнозами фахівців, житлова нерухомість дорожчатиме. Детальніше – далі.

У яку нерухомість інвестують українці

Правильно вибраний час для інвестицій у нерухомість допоможе не лише уберегти накопичення від інфляції, але й збільшити свій капітал. Люди, які вклалися у житло півтора року тому, вже змогли переконатися в цьому. За цей час будинки на вторинному ринку подорожчали на 16%, новобудови – на 19%.

Водночас від початку року інтерес до купівлі квартир на первинному ринку зріс втричі. Це підтверджують дані, отримані під час опитування на OLX – 50% респондентів зазначили, що в процесі вибору надавали перевагу квартирі в новобудові, хоча планували придбати об'єкт з вторинного фонду.

Все більше українців інвестує у первинний ринок нерухомості / Фото Pexels

Не останню роль грає різниця у ціні між "котлованом" та готовим будинком. У середньому вона сягає 39%. Є випадки, коли вартість збільшується удвічі, якщо будинок вже введено в експлуатацію. Згідно з даними OLX, вартість по містах змінюється від етапу котловану до введення в експлуатацію наступним чином:

Київ – +69%;

Одеса – +44%;

Львів – +36%;

Дніпро – +26%;

Харків – +17%.

Тому українці все частіше інвестують на початковому етапі.

Чи вигідно інвестувати у нерухомість зараз

Юлія Ковбаса додає, що команда OLX Нерухомість спостерігає постійний ріст вартості житла. І після сьогоднішнього затишшя, ціни підскочать на 2 – 7%. Варто очікувати, що це трапиться вже найближчим часом.

Карантинні обмеження лише стимулюють українців вигідно інвестувати гроші. І квадратні метри наразі виглядають найбільш зрозумілим та привабливим варіантом.