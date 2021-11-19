Лидер качества контента в OLX Недвижимость Юлия Ковбаса отмечает, что в этом году новости о пандемии подтолкнули людей инвестировать накопленные деньги. Рынок закономерно отреагировал на повышение цен. Выясним, что будет происходить на рынке в ближайшее время и удачное ли сейчас время для инвестиций в квадратные метры.

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В ближайшее время, по прогнозам специалистов, жилая недвижимость будет дорожать. Детальнее – дальше.

В какую недвижимость инвестируют украинцы

Правильно выбранное время для инвестиций в недвижимость поможет уберечь накопление от инфляции, а также – увеличить свой капитал. Люди, уложившиеся в жилье полтора года назад, уже смогли убедиться в этом. За это время дома на вторичном рынке подорожали на 16%, новостройки – на 19%.

В то же время, с начала года интерес к покупке квартир на первичном рынке вырос втрое. Это подтверждают данные, полученные в ходе опроса на OLX – 50% респондентов отметили, что в процессе выбора предпочитали квартиру в новостройке, хотя планировали приобрести объект из вторичного фонда.

Все больше украинцев инвестирует в первичный рынок недвижимости / Фото Pexels

Не последнюю роль играет разница в цене между "котлованом" и готовым домом. В среднем она достигает 39%. Есть случаи, когда стоимость увеличивается вдвое, если дом уже введен в эксплуатацию. Согласно данным OLX, стоимость по городам меняется от этапа котлована до ввода в эксплуатацию следующим образом:

Киев – +69%;

Одесса – +44%;

Львов – +36%;

Днепр – +26%;

Харьков – +17%.

Потому украинцы все чаще инвестируют на начальном этапе строительства.

Выгодно ли инвестировать в недвижимость сейчас

Юлия Ковбаса добавляет, что команда OLX Недвижимость наблюдает постоянный рост стоимости жилья. И после сегодняшнего затишья цены подскочат на 2 – 7%. Следует ожидать, что это произойдет уже в ближайшее время.

Карантинные ограничения только стимулируют украинцев выгодно инвестировать деньги. И квадратные метры пока выглядят наиболее понятным и привлекательным вариантом.