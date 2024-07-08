Фахівці Eurostat провели дослідження щодо того, як змінилася середня вартість житла за останні 14 років. Вони порівняли ціни за перший квартал 2024 року до цін 2010 року. Вдалося визначити, у яких країнах зростання вартості було рекордним, та де вартість використання квадратних метрів скоротилася, попри достатній рівень життя.

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У деяких країнах житло подорожчало на понад 200%

У Європі є 20 країн, де зросла середня вартість житла. Найбільше ціни зросли в Естонії (+223%) та Угорщині (+207%). Трішки менше, але близько до рекордного рівня, – Литва (+170%), Латвія (+140%), Чехія (+125%), Австрія (+108%) і Люксембург (+101%).

Орендна плата стала дорожчою в 26 країнах Європейського Союзу. Найсуттєвіше зростання зафіксували в Естонії (+201%), Литві (+174%) та Ірландії (+104%).



Як змінилися ціни на житло з 2010 по 2024 рік / Скриншот аналітики Eurostat

Де в Європі вартість знизилася

Падіння цін спостерігалося в Італії. Зараз середня вартість купівлі житла стала дешевшою на 8%. Також ціни знизилися на Кіпрі, але зовсім трішки – на 1,2%.

Що стосується оренди, то єдина країна, де відбулося зниження цін, – Греція. Винаймати житло там стало дешевше аж на 19%.