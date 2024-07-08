Специалисты Eurostat провели исследование относительно того, как изменилась средняя стоимость жилья за последние 14 лет. Они сравнили цены за первый квартал 2024 года к ценам 2010 года. Удалось определить, в каких странах рост стоимости был рекордным, и где стоимость использования квадратных метров сократилась, несмотря на достаточный уровень жизни.

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В некоторых странах жилье подорожало более чем на 200%

В Европе есть 20 стран, где выросла средняя стоимость жилья. Больше всего цены выросли в Эстонии (+223%) и Венгрии (+207%). Немножко меньше, но близко к рекордному уровню, – Литва (+170%), Латвия (+140%), Чехия (+125%), Австрия (+108%) и Люксембург (+101%).

Арендная плата стала дороже в 26 странах Европейского Союза. Самый существенный рост зафиксировали в Эстонии (+201%), Литве (+174%) и Ирландии (+104%).

Как изменились цены на жилье с 2010 по 2024 год / Скриншот аналитики Eurostat

Где в Европе стоимость снизилась

Падение цен наблюдалось в Италии. Сейчас средняя стоимость покупки жилья стала дешевле на 8%. Также цены снизились на Кипре, но совсем немного – на 1,2%.

Что касается аренды, то единственная страна, где произошло снижение цен, – Греция. Снимать жилье там стало дешевле аж на 19%.