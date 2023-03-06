На жаль, уникнути вологи у ванній кімнаті неможливо, адже саме тут вона і повинна бути. Однак існують способи зменшити відсоток вологи, що допоможе або уповільнити розвиток цвілі, або повністю побороти її.

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Захист від цвілі

Придбайте сильний вентилятор

Вентиляція сприяє зниженню рівня вологи та очищає повітря. Це добре не тільки для стін і стель, але і для вашого здоров'я. Потужний вентилятор при правильному використанні може призвести до суттєвих змін. Це справді сильна зброя проти цвілі.

Користуйтеся очисниками

Коли ви бачите будь-яку воду, що залишилася на склі, дзеркалах або кахлі, дуже важливо негайно очистити її. Тому що саме це вентилятор забезпечити не може. Так, цей процес трохи дратує і може здаватися нудним, але чим раніше ви почнете – тим швидше побачите перші результати. Уявіть, це може знизити рівень вологи аж на 75 відсотків!

Виперіть рушники та килимки

Виходячи з ванної, ми здебільшого кладемо вологий рушник на вішалку. Більше так не робіть. Або, якщо точніше, просто регулярно періть рушники. Те саме стосується і килимів на підлозі. Краплі води з наших ніг проникають у килими й довго залишаються всередині. Це з часом провокує появу цвілі.

Витріть шампуні та гелі для душу

Цей крок не очевидний, але все одно необхідний для виконання. Після душу або ванни вода, як правило, осідає на пляшках із засобами для догляду. Тож, майте на увазі, що вам потрібно буде їх добре почистити і витерти насухо.