К сожалению, избежать влаги в ванной комнате невозможно, ведь именно здесь она и должна быть. Однако существуют способы уменьшить процент влаги, что поможет либо замедлить развитие плесени, либо полностью побороть ее.

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Защита от плесени

Купите сильный вентилятор

Вентиляция способствует снижению уровня влаги и очищает воздух. Это хорошо не только для стен и потолков, но и для вашего здоровья. Мощный вентилятор при правильном использовании может привести к существенным изменениям. Это действительно сильное оружие против плесени.

Пользуйтесь очистителями

Когда вы видите любую воду, оставшуюся на стекле или зеркалах очень важно немедленно очистить ее. Потому что именно это вентилятор обеспечить не может. Да, этот процесс немного раздражает и может казаться скучным, но чем раньше вы начнете – тем быстрее увидите первые результаты. Представьте, это может снизить уровень влаги на 75 процентов!

Выстирайте полотенца и коврики

Выходя из ванной, мы в большинстве кладем влажное полотенце на вешалку. Больше так не поступайте. Или, если точнее, просто регулярно стирайте полотенца. То же касается и ковров на полу. Капли воды с ног проникают в ковры и долго остаются внутри. Это со временем провоцирует появление плесени.

Вытрите шампуни и гели для душа

Этот шаг не очевиден, но все равно необходим для выполнения. После душа или ванны вода, как правило, оседает на бутылках со средствами по уходу. Имейте в виду, что вам нужно будет их хорошо почистить и вытереть насухо.