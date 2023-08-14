Яка це розкіш: зазирніть у будинок, який споєктував славнозвісний Френк Ллойд Райт

У Лос-Баносі, штат Каліфорнія, продають розкішний будинок, який споєктував відомий американський архітектор-новатор Френк Ллойд Райт. Хоч житло збудували ще в 1961 році, воно просто в ідеальному стані.

У серпні 2022 року будинок з величезним подвір'ям з'явився на ринку за 4 250 000 доларів США. Під час святкового сезону житло зняли з продажу, але на початку серпня його повторно виставили – цього разу за 3 825 000 доларів.

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Творіння відомого архітектора Френка Ллойда Райта

Агенти з нерухомості, що відповідають за продаж будинку, вже отримали три пропозиції від покупців. Однак будинок досі залишається доступним на ринку.

Теперішні власники купили нерухомість площею 375 квадратних метрів у 2012 році. Проєкт виконав славнозвісний Френк Ллойд Райт – американський архітектор-новатор, творчість якого мала величезний вплив на розвиток західної архітектури в першій половині XX століття.

Житло в Лос-Баносі виконане в стилі usonian. Воно вміщує аж сім спалень та шість ванних кімнат. План поверху – відкритий.

. "Юсонівські будинки" – це, як правило, невеликі одноповерхові помешкання без гаража чи складських приміщень. Вони часто мають L-подібну форму, щоб могли розміщуватися навколо садової тераси, на незвичайних і недорогих ділянках.

Будинок продають в ідеальному стані завдяки теперішнім власникам, які не пошкодували коштів на повну реставрацію. Господарі працювали з Еріком Ллойдом Райтом – онуком архітектора, який нещодавно також помер.

Інтер'єр оновлений, але багато оригінальних деталей зберегли / Фото The MLS

Власники використовували це житло як другий дім. Але під час пандемії вони не могли так часто їздити з Флориди, тому згодом вирішили продати будинок.