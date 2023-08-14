В августе 2022 года дом с огромным подворьем появился на рынке за 4 250 000 долларов США. Во время праздничного сезона жилье сняли с продаж, но в начале августа его повторно выставили – на этот раз за 3 825 000 долларов.

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Творение известного архитектора Фрэнка Ллойда Райта

Агенты по недвижимости, отвечающие за продажу дома, уже получили три предложения от покупателей. Однако дом по-прежнему остается доступным на рынке.

Нынешние владельцы купили недвижимость площадью 375 квадратных метров в 2012 году. Проект исполнил знаменитый Фрэнк Ллойд Райт – американский архитектор-новатор, творчество которого оказало огромное влияние на развитие западной архитектуры в первой половине XX века.

Жилье в Лос-Баносе выполнено в стиле usonian. Оно вмещает семь спален и шесть ванных комнат. План этажа – открытый.

Справка. "Юсоновские дома" – это, как правило, небольшие одноэтажные дома без гаража или складских помещений. Они часто имеют L-образную форму, чтобы могли размещаться вокруг садовой террасы на необычных и недорогих участках.

Дом продают в идеальном состоянии благодаря нынешним владельцам, не пожалевшим средств на полную реставрацию. Хозяева работали с Эриком Ллойдом Райтом – недавно внуком архитектора, который также умер.

Интерьер обновлен, но много оригинальных деталей сохранили.

Владельцы использовали это жилье в качестве второго дома. Но во время пандемии они не могли так часто ездить из Флориды, поэтому решили продать дом.