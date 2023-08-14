В августе 2022 года дом с огромным подворьем появился на рынке за 4 250 000 долларов США. Во время праздничного сезона жилье сняли с продаж, но в начале августа его повторно выставили – на этот раз за 3 825 000 долларов.
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Творение известного архитектора Фрэнка Ллойда Райта
Агенты по недвижимости, отвечающие за продажу дома, уже получили три предложения от покупателей. Однако дом по-прежнему остается доступным на рынке.
Нынешние владельцы купили недвижимость площадью 375 квадратных метров в 2012 году. Проект исполнил знаменитый Фрэнк Ллойд Райт – американский архитектор-новатор, творчество которого оказало огромное влияние на развитие западной архитектуры в первой половине XX века.
Жилье в Лос-Баносе выполнено в стиле usonian. Оно вмещает семь спален и шесть ванных комнат. План этажа – открытый.
Дом продают в идеальном состоянии благодаря нынешним владельцам, не пожалевшим средств на полную реставрацию. Хозяева работали с Эриком Ллойдом Райтом – недавно внуком архитектора, который также умер.
Интерьер обновлен, но много оригинальных деталей сохранили.
Владельцы использовали это жилье в качестве второго дома. Но во время пандемии они не могли так часто ездить из Флориды, поэтому решили продать дом.