Про це йдеться в "антиахметівському" законопроєкті, який покликаний "вдарити" по імперії олігарха Ріната Ахметова. Кабінет Міністрів України підтримав його 12 травня.

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Які податки сплачуються зараз

На сьогодні під час продажу квартири, будинку чи ділянки не частіше, ніж раз на рік та за умови володіння нею не менше, ніж протягом трьох років, українці сплачують 2% державі:

1% до Пенсійного фонду;

1% мита з покупця та продавця.

Якщо протягом року людина продає кілька об'єктів нерухомості, з кожної угоди додатково сплачується 5% податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військового збору.

Саме тому в Україні популярний продаж квартир забудовниками-фізичними особами. Якщо житло продається через фірму, то з отриманого прибутку забудовник має сплатити 18% державі. Як приклад можна згадати скандал із забудовником та ексголовою Ірпеня Володимиром Карплюком, який у своїй декларації за 2015 рік вказав володіння 67 квартирами.

В Україні хочуть ввести нові податки при угодах з нерухомістю / Фото 24 канал

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Що може змінитися

Новий законопроєкт залишає чинні ставки, якщо укладається одна угода на рік, однак підвищує для кожної наступної.

Наприклад, якщо покупець хоче протягом року продати два об'єкти нерухомості, то з другої потрібно буде сплатити 5% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. З кожної наступної угоди дохід оподатковуватиметься за ставкою 18% + 1,5% військового збору.

Таким чином планують позбутися "лазівки" з продажу квартир через фізичних осіб, якою користуються деякі забудовники.

Зазначається, що документ не вплине на більшість українців, оскільки мало хто продає протягом року кілька об'єктів нерухомості. Водночас це може призвести до підвищення цін на квартири забудовниками.