В Україні під час пандемії дорожчає житло: з чим це пов'язано

У великих українських містах дорожчає нерухомість, не дивлячись на пандемію коронавірусної інфекції COVID-19 та кризу, яка вона спричинила. За рік ціни у гривні зросли від 4 до 18%.

Лідером у зростанні цін на квартири став Київ. Про те, що відбувається на ринку нерухомості та чому житло продовжує дорожчати, розповів директор Науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець.

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Чому в пандемію ростуть ціни на житло

За словами експерта, пандемія та збільшення грошової маси США вплинули на світові ринки, в тому числі сировинні. Вартість металу зросла на 20 – 30%. У зв'язку з цим арматура в Україні подорожчала з 17 – 20 тисяч гривень за тонну до понад 30 тисяч гривень.

Це найбільш вагома складова у будівельному секторі. Тому потягнулися й оздоблювальні та інженерні матеріали,

– пояснив Перегінець.

Крім того, уточнив експерт, покращилася маркетингова складова житла. Забудовники все більше уваги приділяють благоустрою території, наявності дитячих садків тощо.

Житло в Україні дорожчає, не дивлячись на COVID-19 / Фото Pixabay

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Серед інших чинників, які вплинули на зростання цін, слід згадати заробітну плату й дефіцит кваліфікованих фахівців.

Влада постійно пропонує збільшити мінімальну зарплату й галузева зарплата будівельників сьогодні складає від 1000 гривень за один день. Плюс можна говорити про дефіцит кваліфікованих робітників: за статистикою 50% від осіб, які виїхали працювати за кордон, працюють у будівельному секторі,

– уточнив Іван Перегінець.

За його словами, за кордоном українці набувають досвіду і, повернувшись додому, не хочуть отримувати менше грошей. Це стимулює підвищення вартості будівельного сектора.

Крім того, в Україні все більше людей інвестують в об'єкти нерухомості для подальшої їх здачі в оренду. Це також впливає на ситуацію на ринку.

Українці все частіше купують житло для здачі в оренду / Фото Pixabay