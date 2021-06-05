Однак фішки, які застаріли, знову повертаються в моду й стають популярними. Такі рішення назвала дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.

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Всі ми знаємо, що мода циклічна й це абсолютно нормальний цикл розвитку, але це повернення завжди змінюється підлаштовуючись під моду часу,

– зазначила Петайкіна.

Які тренди повернулися в моду

Арки

Аркові форми, які раніше були популярні у дверних отворах, тепер можна зустріти в фасадах меблів, дзеркалах, перегородках і декорі.

Арки знову в моді / Фото pinterest

Макраме

Ці хитромудрі візерунки знову актуальні. Вони відмінно підходять під легкі інтер'єри.

Бахрома

Її авторами вважають корінних американців. Зараз її знову можна зустріти на килимах, диванах чи як самостійний декор.

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Тоноване скло та дзеркала

Ці елементи знову актуальні в класичних формах і кольорах, які підходять до інтер'єру.

Терраццо

Ця плитка з вкрапленнями натурального каменю вважається 100% трендом. Вона використовується у будь-яких приміщеннях.

Терраццо завоювала любов у різних країнах світу / Фото pinterest