Аналітики прогнозують подальший розвиток ринку коворкінгів в Україні: зростання загальної пропозиції, попиту з боку орендарів і частки гнучких робочих просторів щодо стандартних офісів.

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Гібридна робота спонукає до зростання гнучких офісів у майбутньому. За даними компанії CBRE, частка гнучких офісів у загальній пропозиції офісних площ у Києві складає вже 5%.

Аналітики наголошують, що після карантинних періодів співробітники хочуть обирати, де їм працювати. Настрої щодо збільшення використання гнучких офісів корпоративними компаніями зростають. Малі компанії хочуть мати фізичний офіс, проте рідше звертаються до традиційної нерухомості.

Чому українці обирають коворкінги

Люди прагнуть працювати не з дому

Безліч досліджень показують, що люди хочуть повернутися до офісів, де прагнуть співпраці й потребують саме фізичного простору для зустрічей команд. Після закінчення обмежень стало зрозуміло, що робота з дому – переоцінена.

Підприємницька діяльність

Попри пандемію та обмеження, в Україні зароджуються стартапи й розвиваються бізнеси. Компанії, які масштабуються потребують гнучких офісних рішень, а не сталих квадратних метрів.

Коворкінги стали місцем, де люди проводять більшу частину часу поза домом

Оператори відповідають на це високим рівнем комфорту для резидентів: кухні, бари, спільні зони, лаунж, ресепшн, зони для занять спортом, медитації, душові тощо. Важливими аспектами є створення спільноти, івент-менеджмент і заходи для внутрішнього клієнта.

Україна цілком відповідає світовим трендам у галузі гнучких офісів

Зростає запит із боку резидентів на локальні коворкінги та локації біля дому, у кількахвилинній доступності. Тож операторам, попри перспективність центральних локацій, доведеться винаходити формати для локальних локацій і локацій у районах.

В Україні є вже майже 30 локальних брендів коворкінгів

І щороку їхня площа зростає.

Для чого використовують коворкінги в Україні / Інфографіка CBRE

IT-сегмент більше не ключовий орендар гнучких офісів

Натомість експерти запевняють, що IT-фахівці більше не є основними орендарями гнучких офісів. За даними Focus.office, IT займає не більш як 28% площ, що орендуються. Інші гнучкі метри закріплено за сферою юриспруденції (13%), маркетингом (12%), торговим сегментом (9%).

IT-фахівці більше не є основними орендарями гнучких офісів / Інфографіка CBRE

Глобальні тренди очікують різкого зростання коворкінгів

За даними компанії CBRE Ukraine, у 2022 році 1,9 мільярда людей у світі працюватимуть у гібридному форматі, що призведе до активного розвитку flex-офісів. Прогнозується, що до 2030 року 30% усіх офісних просторів будуть гнучкими. Переважна більшість робочих місць передбачатимуть гібридну роботу за підтримки технологій, що стабільно зростають.