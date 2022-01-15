Аналитики прогнозируют дальнейшее развитие рынка коворкингов в Украине: рост общего предложения, спроса со стороны арендаторов и доли гибких рабочих пространств по стандартным офисам.

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Гибридная работа побуждает к росту гибких офисов в будущем. По данным компании CBRE, доля гибких офисов в общем предложении офисных площадей в Киеве составляет уже 5%.

Аналитики подчеркивают, что после карантинных периодов сотрудники хотят выбирать, где им работать. Настроения по увеличению использования гибких офисов корпоративными компаниями растут. Малые компании хотят иметь физический офис, но реже обращаются к традиционной недвижимости.

Почему украинцы выбирают коворкинги

Люди стремятся работать не из дома

Множество исследований показывают, что люди хотят вернуться в офисы, где стремятся к сотрудничеству и требуют именно физического пространства для встреч команд. После окончания ограничений стало ясно, что работа из дома – переоценена.

Предпринимательская деятельность

Несмотря на пандемию и ограничения, в Украине зарождаются стартапы и развиваются бизнесы. Компании, которые масштабируются, требуют гибких офисных решений, а не устойчивых квадратных метров.

Коворкинги стали местом, где люди проводят большую часть времени вне дома

Операторы отвечают на это высоким уровнем комфорта для резидентов: кухни, бары, общие зоны, лаунж, ресепшн, зоны для занятий спортом, медитации, душевые и т.д. Важными аспектами является создание сообщества, ивент-менеджмента и мероприятия для внутреннего клиента.

Украина полностью отвечает мировым трендам в области гибких офисов

Растет запрос со стороны резидентов на локальные коворкинги и локации возле дома в несколько минут доступности. Поэтому операторам, несмотря на перспективность центральных локаций, придется изобретать форматы локальных локаций и локаций в районах.

В Украине уже почти 30 локальных брендов коворкингов

И каждый год их площадь растет.

Для чего используют коворкинги в Украине / Инфографика CBRE

IT-сегмент больше не ключевой арендатор гибких офисов

В то же время эксперты уверяют, что IT-специалисты больше не являются основными арендаторами гибких офисов. По данным Focus.office, IT занимает не более 28% арендуемых площадей. Остальные гибкие метры закреплены за сферой юриспруденции (13%), маркетингом (12%), торговым сегментом (9%).

IT-специалисты больше не являются основными арендаторами гибких офисов / Инфографика CBRE

Глобальные тренды ожидают резкого развития коворкингов

По данным компании CBRE Ukraine, в 2022 году 1,9 миллиарда человек в мире будут работать в гибридном формате, что приведет к активному развитию flex-офисов. Прогнозируется, что к 2030 году 30% всех офисных пространств будут гибкими. Подавляющее большинство рабочих мест будут предусматривать гибридную работу при поддержке стабильно растущих технологий.