В Україні створять чорний список забудовників: хто до нього потрапить

Кабінет Міністрів підготував проєкт постанови про створення реєстру недобудованого житла в Україні. До нього потраплять об'єкти, які не ввели в експлуатацію протягом двох і більше років з початку будівництва.

Міністерство розвитку громад і територій оприлюднило документ. Хто потрапить до реєстру та які можуть виникнути проблеми, розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта.

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Хто потрапить до нового реєстру

За словами Юрія Піти, в реєстрі не виявляться випадкові об'єкти. Він зазначив, що зарахування до недобудов може стати механізмом тиску на забудовника.

Водночас за словами Піти, може виникнути інша проблема. Забудовник здатний створити видимість роботи на об'єкті, щоб уникнути попадання до списку недобудов. Для цього необхідно провести аудит тих ЖК, які не можуть ввести в експлуатацію протягом півтора року.

До чорного списку можуть внести заморожені й проблемні об'єкти / Фото 24 канал

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Експерт пояснив, що потрібно перевіряти все від і до: коли велися і коли зупинилися активні роботи на будівництві, виконаний об'єм, кількість проданих квартир, чи веде забудовник інші об'єкти, що у нього з репутацією і т.д.

Сам документ не вирішить всіх питань, але такий реєстр необхідний, адже, як я вже сказав, це може стати відправною точкою для розв'язання цієї проблеми,

– наголосив Юрій Піта.

За його словами, також потрібен реєстр ошуканих покупців житла. Його потрібно створити паралельно з базою недобудов, яких в Україні може бути близько 400 – 450 штук.