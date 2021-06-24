В Україні вирішили створити "чорний список" забудовників: навіщо він потрібен

В Україні вирішили створити список проблемних новобудов. У ньому буде зібрана вся інформація про незавершені об'єкти будівництва.

У реєстру є дві основні функції. Детальніше розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Навіщо потрібен реєстр

У подібного реєстру дві основні функції. Перша – інформаційна, вона призначена для потенційних і реальних інвесторів, які можуть відстежувати ситуацію щодо об'єкта, а не жити в незрозумілому вакуумі, коли забудовник або зник з радарів, або годує сніданками,

– зазнаила Берещак.

Друга функція – систематизація. Реєстр дозволить місцевій владі відстежувати ситуацію на первинному ринку нерухомості.

На думку експертки, хаотична забудова, яка спостерігається в Україні, є у тому числі, результатом "закривання очей на потенційно й реально проблемні будівництва".

До переліку потраплять проблемні будівництва в Україні / Фото 24 канал

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Що буде з об'єктами та забудовниками з "чорного списку"

За словами Вікторії Берещак, можливі кілька варіантів фіналу довгобудів:

девелопер може перепродати об'єкт будівництва іншій компанії або ж вступити в альянс з фінансово стабільною компанією;

будівництва іншій компанії або ж вступити в альянс з фінансово стабільною компанією; девелопер визнає себе банкрутом, починаються судові розгляди, інвестори шукають вихід з ситуації, що склалася. У разі втручання влади, можна знайти компанію, яка займеться завершенням об'єкта.

У будь-якому випадку історія має бути про win-win державно-приватну взаємодію, а не добровільно-примусове митарство,

– резюмувала експертка.