В Україні взялися за застаріле житло: що хочуть змінити

Мінрегіон розробив законопроєкт про внесення змін до закону "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду". Документ пройшов громадські обговорення.

Наразі він перебуває на розгляді уряду. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

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Питання застарілого житлового фонду тривалий час залишається проблемним для всіх українських міст. Водночас чинний закон про реконструкцію застарілого житлового фонду потребує суттєвого перегляду,

– зазначила Козловська.

За її словами, у разі підтримання документ дозволить органам місцевого самоврядування розпочати комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду.

Що хочуть змінити:

рішення про реконструкцію багатоквартирного будинку буде ухвалюватися після згоди 75% власників житла;

під реконструкцію можуть підпадати не лише житлові будинки, але й об'єкти соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

фінансові питання будуть узгоджуватися між містом, інвестором-забудовником і власником житла;

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органи державної влади та місцевого самоврядування або інвестор-забудовник будуть підшукувати будинки для тимчасового переселення мешканців кварталів, що реконструюються;

Законопроєкт передбачає можливість фінансування реконструкції кварталів застарілого житлового фонду за кошти державного та місцевих бюджетів, інвесторів-забудовників, підприємств та організацій, на балансі яких знаходяться об’єкти нерухомого майна, а також з інших джерел,

– наголосили у Мінрегіоні.

Застаріле житло в Україні хочуть реконструювати / Фото vgorode