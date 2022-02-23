В Україні зросли обсяги будівництва: які регіони забудовуються найактивніше

У 2021 році підприємства України суттєво збільшили обсяги будівництва. Орієнтовна сума робіт склала майже 254 мільярдів гривень.

При цьому, як зазначає заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська, індекс будівельної продукції, у порівнянні з 2020 роком, становить понад 105%.

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За 2021 рік в Україні збільшили обсяги будівництва

Загалом обсяги будівельних робіт у 2021 році збільшили підприємства 13 регіонів.

Упродовж 2021 року будівельна галузь України зберігала стабільні темпи зростання обсягів будівництва. Відтак, у порівнянні з 2020 роком, індекс будівельної продукції зріс на 105,1%. Лідерами за темпами зростання будівництва стали 3 області – Тернопільська, Вінницька та Черкаська,

– зазначила Козловська.

Зокрема, індекс будівельної продукції (у порівнянні з 2020 роком):

у Тернопільській області склав 137,3%,

Вінницькій – 120,1%,

Черкаській – 117,6%.

Ще 76% загального обсягу будівництва виконано підприємствами 8 регіонів країни – містом Київ, Одеською, Дніпропетровською, Харківською, Львівською, Київською, Вінницькою та Донецькою областями.

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На загальну тенденцію у грудні 2021 року у порівнянні з попереднім місяцем вплинуло зростання обсягів будівництва нежитлових будівель на 79,9% та інженерних споруд на 96,2%. Відтак за підсумками року індекс будівництва інженерних споруд склав 60,3%, житлових будівель – 15,1% та нежитлових – 24,6%.

Нове будівництво та реконструкція склали 55% від загального обсягу виробленої продукції, а капітальний і поточний ремонти – 45% відповідно.