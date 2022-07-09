В Україні з'явилися перші мобільні офіси держустанов: як вони функціонують

9 липня 2022 , 10:45
Читать новость на русском

Джерело:

Пресофіс Мінцифри та Комітету цифрової трансформації України

Міністерство цифрової трансформації за допомогою фонду "Партнерство за сильну Україну" забезпечило українські міста мобільними офісами. Відтепер держустанови зможуть надавати послуги, виїжджаючи у населені пункти із пошкодженою інфраструктурою.

Перші три мобільні офіси вже передані Харківщині, Донеччині та Луганщині. Про значення цієї ініціативи – далі. 

Читайте також Квартира з панорамними вікнами: чи купуватимуть таке житло після завершення війни 

Для чого Україні мобільні офіси

Мобільний офіс – це спеціально обладнаний транспортний засіб, покликаний задовольнити потреби функціонування державних установ в умовах переміщення, несправних каналів регулярного зв’язку та енергопостачання. Це особливо важливо на територіях України, де велися активні бойові дії. 

Завдяки забезпеченню мобільними офісами обласні військові адміністрації зможуть відновити роботу в новому місці при переміщенні через війну або поверненні в деокуповані райони з пошкодженою інфраструктурою.

За потреби надаватимемо послуги, виїжджаючи в різні міста України. А при деокупації територій зможемо працювати для людей там, де росіяни вщент знищили інфраструктуру,
– поділився планами начальник Луганської ОДА Сергій Гайдай. 

Фонд "Партнерство за сильну Україну": довідка 

 Це мультидонорська програма, покликана зміцнити стійкість українського уряду до російської агресії та надати найнеобхіднішу підтримку українському громадянському суспільству і приватному сектору.

До теми – окупанти зруйнували 24 тисячі кілометрів доріг в Україні: дивіться відео 

 

 

Автор: Юлія Бабич