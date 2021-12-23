Українські банки видали близько 3% іпотек позичальникам без офіційних доходів

23 грудня 2021 , 16:55
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Джерело:

"Мінфін"

Обсяг нових видач іпотек за перші 9 місяців 2021 року майже в 3 рази вищий, ніж торік. Водночас стало відомо, що вітчизняні банки видали позичальникам, що не мають офіційних доходів, близько 3% іпотечних позик.

Це випливає із діаграми, опублікованої у "Звіті про фінансову стабільність НБУ". Розповідаємо про найважливіше. 

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Переважно банки не кредитують, якщо позичальник не має офіційних доходів, однак готові враховувати й інші джерела надходжень,
 – йдеться у звіті Нацбанку України.

При цьому, "близько десятої частини кредитів отримали боржники з офіційним доходом менш як 10 тисяч гривень".

Середнє співвідношення витрат на обслуговування боргу та доходів позичальника (DSTI) становить близько 48% і за рік дещо зросло.

 
Розподіл кредитів / Інфографіка НБУ

Іпотека зростає

Загалом за перші 10 місяців 2021 року банки видали 8,7 тисяч іпотечних кредитів на загальну суму понад 7 мільярдів гривень. Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, нове іпотечне кредитування подвоїлося за кількістю договорів та зросло майже в 3 рази у грошовому вимірі.

Нові кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості займали ще більшу частку, ніж у вересні: у жовтні вона становила майже 90% від усіх виданих іпотечних кредитів.

Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: 5 найактивніших банків уклали майже 90% нових угод. Водночас середня сума договору в жовтні зменшилася до 803,9 тисячі гривень із 858,1 тисячі гривень у вересні.

Автор: Юлія Бабич