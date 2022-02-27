Долучитися запрошують девелоперів, проєктувальників, бригади будівельників, тих, хто може надати будівельні матеріали або фінансування.

Школа професійного девелопменту UrbanLand запустила волонтерську ініціативу, щоб допомогти відновити житло тим, хто його втратив. Про це заявив засновник UrbanLand Ігор Райков.

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Українські будівельники об’єднуються для відновлення житла після бомбардувань

Коли русcкій корабль остаточно піде н**уй з наших міст, необхідно буде відновити житло тим, у кого його більше немає. Державі буде чим зайнятись – дороги, мости, аеродроми та інше. А наша спільнота допоможе з відновленням житла,

– запевнив Райков.

Він сподівається, що ініціатива зможе відновити щонайменше десяток житлових приміщень.

Наразі потрібно тільки підтвердити готовність до участі, зареєструвавшися за посиланням.