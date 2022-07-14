Такий крок повинен прискорити передачу прав власності інвесторам. Однак нововведення має низку нюансів. Так. експерти вважають, що воно може зіграти на руку недоброчесним компаніям.

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Постанова №722: які послаблення діятимуть для забудовників

Як пишуть ЗМІ, ухвалена 24 червня постанова Кабміну запровадила такі послаблення:

замовники будівництва зможуть розпочинати проєктування об'єкта без схвалення органів місцевого самоврядування з подальшим отриманням дозволу на будівництво, якщо за 10 днів після подання заяви на надання містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки ОМС їх не надали або не ухвалили аргументоване рішення щодо відмови в їх наданні;

з подальшим отриманням дозволу на будівництво, якщо за 10 днів після подання заяви на надання містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки ОМС їх не надали або не ухвалили аргументоване рішення щодо відмови в їх наданні; замовник автоматично отримає право на виконання робіт на територіях культурної спадщини , якщо за 30 днів після подання заявки на погодження проєктної документації до органу охорони культурної спадщини такий орган не затвердить документацію або не надасть аргументованої відповіді щодо її погодження;

, якщо за 30 днів після подання заявки на погодження проєктної документації до органу охорони культурної спадщини такий орган не затвердить документацію або не надасть аргументованої відповіді щодо її погодження; на період дії воєнного стану та протягом 3 місяців після його завершення забудовнику дозволяється переносити терміни виконання робіт з оздоблення фасадів та благоустрою територій – крім транспортних проїздів та пішохідних комунікацій.

Щоб врегулювати терміни здачі об'єкта, замовник будівництва повинен визначити види робіт з оздоблення фасадів та благоустрою та кінцеву дату, до якої буде виконано основні роботи.

Іншими запобіжниками будуть чинні місцеві обмеження та Державні будівельні норми. Їх дотримання контролюватиме Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ), яка видаватиме дозвіл на будівництво після експертизи.

Чому постанова може призвести до негативних наслідків

Президент Конфедерації будівельників України (КБУ) Лев Парцхаладзе вважає, що спрощення простимулюють всю галузь. Водночас є й негативні моменти.