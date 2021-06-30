Багато хто купує житло з метою перепродажу, коли ціни на нього зростуть. Де краще купувати нерухомість, щоб не втратити кошти, розповів керівник Perfomance Management, бізнес-експерт Сергій Сароян.
Цікаво Квартира у кредит від банку чи на виплат від забудовника: що краще та вигідніше
Що відбувається на ринку нерухомості
За словами Сарояна, в Україні люди через відсутність розвиненого ринку вкладають кошти в нерухомість з метою отримання інвестиційного доходу. При цьому експерт стверджує, що в країні немає особливих економічних передумов для зростання цін на житло.
Доступна іпотека по суті відсутня, так що про масовий попит годі й казати,
– пояснив Сергій Сароян.
Українці все частіше купують житло з метою отримання пасивного доходу / Фото Pixabay
Читайте Нерухомість в Україні знову подорожчає: коли, чому та на скільки
Що має попит
Ціни на житло зростають відчутно на первинному ринку. Це пов'язано з тим, що люди стали більше цінувати комфорт і не хочуть жити у старих будинках.
Експерт зазначив, що найчастіше українці вкладають кошти в заміську нерухомість, а також в одно- і двокімнатні квартири у районах з розвинутою інфраструктурою. На думку Сарояна, саме таке житло може подорожчати найбільш відчутно.
Експерт пояснив, що українці частіше вибирають житло в новобудовах / Фото Pixabay