Багато хто купує житло з метою перепродажу, коли ціни на нього зростуть. Де краще купувати нерухомість, щоб не втратити кошти, розповів керівник Perfomance Management, бізнес-експерт Сергій Сароян.

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Що відбувається на ринку нерухомості

За словами Сарояна, в Україні люди через відсутність розвиненого ринку вкладають кошти в нерухомість з метою отримання інвестиційного доходу. При цьому експерт стверджує, що в країні немає особливих економічних передумов для зростання цін на житло.

Доступна іпотека по суті відсутня, так що про масовий попит годі й казати,

– пояснив Сергій Сароян.

Українці все частіше купують житло з метою отримання пасивного доходу / Фото Pixabay

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Що має попит

Ціни на житло зростають відчутно на первинному ринку. Це пов'язано з тим, що люди стали більше цінувати комфорт і не хочуть жити у старих будинках.

Експерт зазначив, що найчастіше українці вкладають кошти в заміську нерухомість, а також в одно- і двокімнатні квартири у районах з розвинутою інфраструктурою. На думку Сарояна, саме таке житло може подорожчати найбільш відчутно.

Експерт пояснив, що українці частіше вибирають житло в новобудовах / Фото Pixabay