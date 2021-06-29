Восени вартість може зрости на 5 – 7%, а до кінця року – на 10%. Детальніше розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

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Що буде з цінами на житло влітку

Ми вже відчуваємо це зростання у певних сегментах... Влітку ще буде затишшя... А вже до кінця серпня, у вересні – жовтні ринок буде більш активний. Я думаю, що буде зміна вартості у бік збільшення,

– зазначив Піта.

За його словами, на первинному ринку є свої особливості. Зокрема, якщо нерухомість вже введена в експлуатацію, вона може належати до вторинного ринку. Вартість об'єкта залежить від етапу будівництва, тому це вважається не здорожчанням, а ціною, яка формується відповідно до готовності будинку.

У цілому також буде 5 – 7% і на первинному ринку, а до кінця року – близько 10%,

– додав експерт.

До кінця року житло може подорожчати на 10% / Фото Pixabay

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Чому зростають ціни на житло

Багато українців розглядають нерухомість як спосіб інвестування. Також на ціни вплинуло зростання інфляції та збільшення грошової маси у світі. При цьому Юрій Піта впевнений, що сильного сплеску на ринку нерухомості в Україні не буде.

Ціни на житло виросли з кількох причин / Фото Pixabay