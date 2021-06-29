Восени вартість може зрости на 5 – 7%, а до кінця року – на 10%. Детальніше розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.
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Що буде з цінами на житло влітку
Ми вже відчуваємо це зростання у певних сегментах... Влітку ще буде затишшя... А вже до кінця серпня, у вересні – жовтні ринок буде більш активний. Я думаю, що буде зміна вартості у бік збільшення,
– зазначив Піта.
У цілому також буде 5 – 7% і на первинному ринку, а до кінця року – близько 10%,
– додав експерт.
До кінця року житло може подорожчати на 10% / Фото Pixabay
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Чому зростають ціни на житло
Багато українців розглядають нерухомість як спосіб інвестування. Також на ціни вплинуло зростання інфляції та збільшення грошової маси у світі. При цьому Юрій Піта впевнений, що сильного сплеску на ринку нерухомості в Україні не буде.
Ціни на житло виросли з кількох причин / Фото Pixabay