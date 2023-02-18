Всесвітньо відомий портал ArchDaily оголосив номінантів на щорічну премію Building of the Year 2023. Серед них – проєкти українських дизайнерів та архітекторів.

Загалом у премії є 15 номінацій, роботи українців представлені у 8 з них. Переможців оголосять 15 лютого за результатами відкритого голосування. Поки триває підрахунок голосів – розповімо про проєкти українців, які можуть підкорити світові вершини.

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Memorial to the Heavenly Hundred Heroes (Guess Line Architects)

Номінація: Religious Architecture

Меморіальний простір Героїв Небесної Сотні у Львові зуміли облаштувати на рівні великого коливання рельєфу. Його форма нагадує барикаду, яка символізує незламність українського народу.

House Among The Pines (ArchObraz)

Номінація: Best Applied Products, Houses

Будинок біля Дніпра підкорює ідеальною взаємодією з ландшафтом та повною відсутністю втручання у природу. Цей дім енергоефективний, у вікна вбудований електропідігрів, а інші потреби покриває тепловий насос.

Residence in the Garden of Rocks (Palamarchuk Architects)

Номінація: Best Applied Products, Houses

Ще один проєкт, який бореться за перемогу в одразу двох номінаціях. Будинок, який створювали на базі існуючої будови, вкопаний у штучний пагорб.

Chernobyl Journey Exhibition (balbek bureau)

Номінація: Cultural Architecture

Мультимедійна виставка до 35-річчя аварії на ЧАЕС має на меті сформувати новий погляд на трагедію. Простір для виставки, яка переносить аудиторію в самий епіцентр подій за допомогою VR, була спроєктована в "Експоцентрі України" (Київ).

Deep Bar (YOD Group)

Номінація: Hospitality Architecture

Цей заклад у Дніпрі об'єднує бар, магазин та кафе. Тут є одразу кілька зон – два бари, кальян, відкрита кухня, місце для діджея – які задовольнять бажання кожного клієнта.

Grand Emily Hotel Lobby (YOD Group)

Номінація: Hospitality Architecture

Ця частина готелю "Grand Emily" поблизу Львова вражає явором, який пронизує аж 5 поверхів. Також дизайнери та архітектори відзначають контраст цього простору.

128 Comfort Town Coffee Shop (berezen studio)

Номінація: Hospitality Architecture, Interior Architecture

Цей заклад у Києві започаткував однойменну мережу кав'ярень. Дизайнерам вдалося знайти цікаві рішення для текстури та матеріалів, що перетворило кав'ярню на місце натхнення.

Taiu Ice Cream Shop (Sivak+Partners Studio)

Номінація: Hospitality Architecture

Дизайнерам вдалося повністю відобразити концепцію закладу з морозивом в інтер'єрі. Декоративна штукатурка на стелі у поєднанні з металевими стінами – це рішення, яке готове боротися за світові вершини.

Pizzeria Pomidoros BT (Paliychuk Olga Design)

Номінація: Hospitality Architecture

Піцерія у Білій Церкві – це мінімалістичний простір, який підкорює атмосферою затишку. Натуральний червоний камінь та фасадна плитка притягують гостей, а проста палітра кольорів не відволікає їх від цікавого проведення часу.

Kerala House (SHOVK)

Номінація: Houses

Простий будинок із затишним садом виглядає рішенням, яке подобається усім. Тут є кухня, вітальня, кабінет, дитячі кімнати та гостьова. Також біля тераси є окрема кімната із панорамним розсувним вікном.

Wood and Glass Villa (Karlikova Architects)

Номінація: Houses

Вілла біля Києва призначена для проведення вечірок та інших заходів. Будинок нагадує баварське шале – його силует особливо сподобався власнику.

Virgin Izakaya Bar Odesa. Yodezeen

Номінація: Interior Architecture

Заклад у центрі Одеси доповнює існуючу історичну будівлю. Вражає гармонійне поєднання класицизму та сучасних деталей, яке дизайнерам вдалося використати максимально вдало.

Inventor Landscape (KYB Architects)

Номінація: Public & Landscape Architecture

Цей майданчик став уособленням поєднання комфорту шкільного майданчика та креативу. Яскрава локація також вдало контрастує з навколишніми будівлями.