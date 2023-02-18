Українські проєкти – у номінаціях відомого журналу: у яких категоріях вони можуть перемогти
Джерело:ArchDaily
Всесвітньо відомий портал ArchDaily оголосив номінантів на щорічну премію Building of the Year 2023. Серед них – проєкти українських дизайнерів та архітекторів.
Загалом у премії є 15 номінацій, роботи українців представлені у 8 з них. Переможців оголосять 15 лютого за результатами відкритого голосування. Поки триває підрахунок голосів – розповімо про проєкти українців, які можуть підкорити світові вершини.
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Memorial to the Heavenly Hundred Heroes (Guess Line Architects)
Номінація: Religious Architecture
Меморіальний простір Героїв Небесної Сотні у Львові зуміли облаштувати на рівні великого коливання рельєфу. Його форма нагадує барикаду, яка символізує незламність українського народу.
House Among The Pines (ArchObraz)
Номінація: Best Applied Products, Houses
Будинок біля Дніпра підкорює ідеальною взаємодією з ландшафтом та повною відсутністю втручання у природу. Цей дім енергоефективний, у вікна вбудований електропідігрів, а інші потреби покриває тепловий насос.
Residence in the Garden of Rocks (Palamarchuk Architects)
Номінація: Best Applied Products, Houses
Ще один проєкт, який бореться за перемогу в одразу двох номінаціях. Будинок, який створювали на базі існуючої будови, вкопаний у штучний пагорб.
Chernobyl Journey Exhibition (balbek bureau)
Номінація: Cultural Architecture
Мультимедійна виставка до 35-річчя аварії на ЧАЕС має на меті сформувати новий погляд на трагедію. Простір для виставки, яка переносить аудиторію в самий епіцентр подій за допомогою VR, була спроєктована в "Експоцентрі України" (Київ).
Deep Bar (YOD Group)
Номінація: Hospitality Architecture
Цей заклад у Дніпрі об'єднує бар, магазин та кафе. Тут є одразу кілька зон – два бари, кальян, відкрита кухня, місце для діджея – які задовольнять бажання кожного клієнта.
Grand Emily Hotel Lobby (YOD Group)
Номінація: Hospitality Architecture
Ця частина готелю "Grand Emily" поблизу Львова вражає явором, який пронизує аж 5 поверхів. Також дизайнери та архітектори відзначають контраст цього простору.
128 Comfort Town Coffee Shop (berezen studio)
Номінація: Hospitality Architecture, Interior Architecture
Цей заклад у Києві започаткував однойменну мережу кав'ярень. Дизайнерам вдалося знайти цікаві рішення для текстури та матеріалів, що перетворило кав'ярню на місце натхнення.
Taiu Ice Cream Shop (Sivak+Partners Studio)
Номінація: Hospitality Architecture
Дизайнерам вдалося повністю відобразити концепцію закладу з морозивом в інтер'єрі. Декоративна штукатурка на стелі у поєднанні з металевими стінами – це рішення, яке готове боротися за світові вершини.
Pizzeria Pomidoros BT (Paliychuk Olga Design)
Номінація: Hospitality Architecture
Піцерія у Білій Церкві – це мінімалістичний простір, який підкорює атмосферою затишку. Натуральний червоний камінь та фасадна плитка притягують гостей, а проста палітра кольорів не відволікає їх від цікавого проведення часу.
Kerala House (SHOVK)
Номінація: Houses
Простий будинок із затишним садом виглядає рішенням, яке подобається усім. Тут є кухня, вітальня, кабінет, дитячі кімнати та гостьова. Також біля тераси є окрема кімната із панорамним розсувним вікном.
Wood and Glass Villa (Karlikova Architects)
Номінація: Houses
Вілла біля Києва призначена для проведення вечірок та інших заходів. Будинок нагадує баварське шале – його силует особливо сподобався власнику.
Virgin Izakaya Bar Odesa. Yodezeen
Номінація: Interior Architecture
Заклад у центрі Одеси доповнює існуючу історичну будівлю. Вражає гармонійне поєднання класицизму та сучасних деталей, яке дизайнерам вдалося використати максимально вдало.
Inventor Landscape (KYB Architects)
Номінація: Public & Landscape Architecture
Цей майданчик став уособленням поєднання комфорту шкільного майданчика та креативу. Яскрава локація також вдало контрастує з навколишніми будівлями.