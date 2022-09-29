При цьому у серпні міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що наразі фінансування зупинок-укриттів не відбуватиметься через брак коштів. Проте вчора, 28 вересня, рішення переглянули, а постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами підтримала проєкт закону.

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Як місто буде працювати над облаштуванням зупинок-укриттів

Як наголосила депутатка Київради Ганна Свириденко, росія активно застосовує ракетні та артилерійські комплекси, бомбардувальну авіацію для завдання ударів по цивільних об’єктах. Зважаючи на те, що окупанти гатять і по столиці, необхідно захистити киян, які пересуваються містом. Зокрема, убезпечити зупинки наземного громадського транспорту та встановити захисні конструкції, які сприятимуть підвищенню рівня захисту громадян під час ворожих обстрілів та авіаатак.

Як вказує світовий досвід, зокрема Ізраїлю, облаштування "безпечних зупинок" базується на принципі їх швидкої доступності й можливості не тільки витримати руйнівну силу зброї, а й убезпечити населення від смертельної загрози,

– підкреслила Свириденко.

Департамент транспортної інфраструктури КМДА разом із КП "Київпастранс" за місяць мають визначити перелік місць із найбільшими скупченнями пасажирів. У майбутньому на обраних локаціях встановлять залізобетонні мобільні укриття.

Що кажуть архітектори

Архітектор Анатолій Фролов вважає, що це не допоможе покращити безпеку. За його словами, більш доцільним рішенням було б відкрити вже наявні укриття, які є майже в кожній будівлі та привести їх до ладу.

Це буде значно ефективніше та й не треба витрачати космічні кошти з бюджету,

– вважає Фролов.

Подібної думки дотримуються у ГІ "Пасажири Києва". Активісти наголошують, що облаштування зупинок-укриттів не допоможе зберегти життя, адже вони не витримують прямих потраплянь снарядів.

Прийняття рішення про облаштування мобільних укриттів вони пов’язують з небажанням влади враховувати потреби громади й дати дозвіл громадському транспорту здійснювати перевезення під час повітряних тривог.

Нагадаємо, у Корабельному районі Миколаєва поблизу зупинки громадського транспорту встановили залізобетонне укриття. Споруда виконана за ізраїльським зразком з армованого бетону. Вулична захисна споруда розрахована на 18 осіб. Однак завдяки вмонтованій системі вентиляції в укритті можуть перебувати одночасно 24 людини.