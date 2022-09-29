При этом в августе городской голова Киева Виталий Кличко заявлял, что в настоящее время финансирование остановок-укрытий не будет происходить из-за нехватки средств. Однако вчера, 28 сентября, решение было пересмотрено, а постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала проект закона.

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Как город будет работать над обустройством остановок-укрытий

Как отметила депутат Киевсовета Анна Свириденко, россия активно применяет ракетные и артиллерийские комплексы, бомбардировочную авиацию для нанесения ударов по гражданским объектам. Учитывая, что оккупанты гатят и по столице, необходимо защитить киевлян, передвигающихся по городу. В частности, обеспечить остановки наземного общественного транспорта и установить защитные конструкции, которые будут способствовать повышению уровня защиты граждан во время вражеских обстрелов и авиационных атак.

Как указывает мировой опыт, в частности Израиля, устройство "безопасных остановок" базируется на принципе их быстрой доступности и возможности не только выдержать разрушительную силу оружия, но и обезопасить население от смертельной угрозы,

– подчеркнула Свириденко.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА вместе с КП "Киевпасстранс" за месяц должны определить перечень мест с наибольшими скоплениями пассажиров. В будущем на выбранных локациях установят железобетонные мобильные укрытия.

Что говорят архитекторы

Архитектор Анатолий Фролов считает, что это не поможет улучшить безопасность. По его словам, более целесообразным решением было бы открыть уже имеющиеся укрытия, которые есть почти в каждом здании и привести их в порядок.

Это будет значительно эффективнее и не нужно тратить космические средства из бюджета,

– считает Фролов.

Подобного мнения придерживаются в ГИ "Пассажиры Киева". Активисты отмечают, что обустройство остановок-укрытий не поможет сохранить жизнь, ведь они не выдерживают прямых попаданий снарядов.

Принятие решения об обустройстве мобильных укрытий они связывают с нежеланием властей учитывать потребности общества и дать разрешение общественному транспорту осуществлять перевозку во время воздушных тревог.

Напомним, в Корабельном районе Николаева возле остановки общественного транспорта установили железобетонное укрытие. Сооружение выполнено по израильскому образцу из армированного бетона. Уличная защитная постройка рассчитана на 18 человек. Однако благодаря встроенной системе вентиляции в укрытии могут находиться одновременно 24 человека.