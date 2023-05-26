Сад на даху: як виглядає тераса з унікальним ремонтом

Відремонтована тераса в Сіднеї з'явилася на ринку разом із унікальним садом. Він вбудований у дах будівлі.

Агент Даррен Пірс каже, що нинішні власники вирішили зробити сад, бо хотіли зробити терасу "бцльш екологічною". За його словами, потенційні покупці люблять сад під час відкритих оглядів будинку.

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Тераса з унікальним садом на даху

"Там є система водопостачання, також власники мають садівника, який приходить вивозити бур'яни. Його потрібно лише прополювати кожні шість місяців", – розповідає Пірс.

Сад на даху / Фото Realestate

Хоча сад розміщений на даху тераси, його можна побачити з мансарди. Агент з продажу сказав, що тераса була популярна під час маркетингової кампанії через свій розмір і розташування, а її орієнтовна ціна становила 2,8 мільйона доларів.

"Завдяки нещодавньому ремонту, який плавно поєднує старі та нові елементи, дах і вертикальні зелені стіни поливаються через автоматизовану систему зрошення", – пишуть в оголошенні.

У будинку є чотири спальні та дві ванні кімнати. Також помешкання вміщує окремий кабінет, вітальню, їдальню та сімейні приміщення. Тут є внутрішній двір і мармурова кухня.

Дворик також озеленений / Фото Realestate

Тераса розміщена у Дарлінгхарсті. Середня ціна будинку за останні 12 місяців у цьому районі становить 2,26 мільйона доларів із темпом зростання на 10,6 відсотка.