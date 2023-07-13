Унікальне видовище: у Каліфорнії пропонують житло в стилі космічної тарілки

Будинок у стилі космічної тарілки щойно з'явився на ринку в Спокані, штат Вашингтон. Екстер'єр житла вражає, адже дах дуже схожий на той, що в космічній тарілці.

Разом з будинком продають ще гараж, який ще більше схожий на космічну тарілку. Нерухомість з'явилася на ринку за 850 тисяч доларів.

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Екстер'єр сподобається не всім

Будинок з дивним дахом вміщує чотири спальні та має площу 300 квадратних метрів. Його збудвали ще в 1965 році та з того часу багато оновлювали. Однак первинний шарм житла зберігся у помітних деталях, що характерні для середини минулого століття.

Унікальний будинок спроєктував архітектор Воррен Хейлман. Серед його робіт: аеропорт Спокан, Регіональний будинок охорони здоров'я та Паркейд Плаза.

Востаннє будинок продавали в 2010 році за 369 500 доларів. Теперішній власник переробив кухню, придбавши нові шафи та стільниці.

Всередині будинок гарний та просторий / Фото Coeur dAlene MLS

"Житло заховане в лісі, тож ви почуваєтеся так, наче він приватний. Хоча будунок максимально усамітнений, то центру міста їхати всього лише кілька хвилин", – розповідає агент з лістингу Джоель Елджі.

Інтер'єр зроблений у стилі мінімалізм. Тут світла дерев'яна підлога, білі стіни та панорамні вікна. У будинку бракує меблів, тож їх новому власникові потрібно буде докупити. Окрім спалень та кухні, тут ще є вітальня.

Задня тераса та відкрите патіо з гідромасажною ванною – ідеальне місце для насолоди краєвидами. У гаражі можна вмістити два авто.