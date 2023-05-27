Не просто будинок: власники продають перлину з унікальними садами

Багатьох людей приваблює покупка власного будинку саме через можливість облаштувати приватну зону для відпочинку з улюбленими рослинами та садовими меблями.

Цей будинок вражає не так своїм автентичним стилем, як вишуканими садами, що були вже відзначені низкою авторитетних нагород.

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Чим унікальний будинок Ріплі

Історична резиденція Ріплі – це унікальна перлина в районі Стрітхем Коммон у Лондоні. Зведена вона ще у 1764 році на місці колишнього Ale House. Реставрація будівлі тривала кілька десятиліть і врешті була завершена у 2016.



Вишуканий старовинний будинок / Фото House beautiful

Головна мета відновлення – повернути приміщенню його колишню славу та поновити у списку елітної нерухомості у місцевості. Тож автентичний стиль та розумні технології стали головним викликом для власників, адже довелось чимало попрацювати над тим, аби поєднати ці два контрасти.

Відтак окрім 5 спалень в будинку з'явився кінозал, укомплектований проєктором, екраном та кондиціонером, тренажерний зал, підсобне приміщення та басейн під внутрішнім двориком у саду.



Одна зі спалень будинку / Фото House beautiful



Так виглядає кухня / Фото House beautiful

При створенні Ripley House було використано чимало інноваційних технологій, щоб зменшити споживання енергії, зокрема компостування харчових і садових відходів, світлодіодні ліхтарі, розмноження рослин у теплицях, рослинні кашпо, термостати, конденсаційний газовий котел, інтелектуальна система контролю опалення та гарячої води та інше.



Одна з кількох зон відпочинку / Фото House beautiful



Унікальне місце / Фото House beautiful



Природа тут вражає / Фото House beautiful

Унікальна родзинка – сади поруч з будівлею, які можуть похвалитися кількома зонами для відпочинку, дорослими квітами та деревами, а також місцем для городу та системою поливу, яка збирає дощову воду.

Наразі будинок можна придбати за 2 950 000 фунтів стерлінгів.