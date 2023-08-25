Нерухомість, яка вражає: на ринку з'явився величний замок за колосальні 26 мільйонів доларів

Це справжній замок у стилі Діснея, який збудували зовсім нещодавно, у 2010 році. Тобто він був призначений для звичайних власників, але, мабуть, із думкою про королівську сім'ю.

Замок площею 1670 квадратних метрів, також відомий як замок Кріса Марка, розташований у Вудстоку, Коннектикут. Це вже не перший раз, коли унікальне майно потрапляє на ринок. Його продають з 2014 року, через чотири роки після завершення тривалого будівельного проєкту.

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Не будинок, а справжня казка

Власник замку купив ділянку площею 75 акрів за 167 500 доларів у 2003 році. Уже через сім років він побудував там грандіозну резиденцію.

Королівська нерухомість вперше з'явилася на ринку в 2014 році за 45 мільйонів доларів. У 2015 році ця приголомшлива нерухомість, яку все ще продавали за таку ж суму, стала однією з найбільш популярних будинків на сайтах з продажу нерухомості.

Але ця популярність не допомогла власнику продати замок. Величне житло повернулося на ринок у 2021 році за 35 мільйонів доларів. Але потім у 2022 році ціна підскочила до 60 мільйонів доларів. Замок і тоді не продали, тому зараз він знов на ринку, вже за зниженою ціною – 26 мільйонів доларів.

Темний інтер'єр з використанням дерева / Фото Smart MLS

Замок вміщує дев'ять спалень, сім ванних, велику кухню, приймальню і численні кімнати загального користування. Ледь не в кожній кімнаті є камін та майже всі деталі зроблені з 25 видів деревини.

До власності належить також додаткова будівля, де колись жили екзотичні тварини. На території лісу є ставок площею 12 гектарів.