Для того, щоб з часом не підключати продовжувачі, які псують естетику дому, слід продумати простір домівки до найдрібніших деталей. Є особливий спосіб для обчислень: слід розрахувати точну кількість техніки на кімнату, додавши кілька запасних об’єктів.

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Один із найбільш зручних та практичних способів розташування розеток – на рівні стегна або поруч із плінтусом. Якщо запланувати розетки вище, це забезпечить легкий доступ, якщо ж нижче – їх буде менше видно. Окрім того, низьке розташування розеток покращить взаємодію з торшером чи порохотягом.

Продумані деталі / Фото unsplash

Облаштування будь-якої спальні базується навколо ліжка. Саме цей предмет меблів має стати центром для розташування розеток. Вони мають бути по обидва боки ліжка на зручній для лежачої людини висоті, тобто над верхнім краєм матраца і над тумбочкою. Раніше робилося багато спроб приховати розетки біля ліжка, встановлюючи їх низько до підлоги. Однак це рішення у багатьох випадках не може похизуватися практичністю.

Одним із найбільш інноваційних рішень стане встановлення одного USB кабелю. Більшість сучасної техніки заряджається саме таким чином, і це стане простим рішенням та точно зменшить кількість розеток та дротів.

Просто та креативно / Фото unsplash

Кухня – особливе місце в домі, саме тут сконцентрована найбільша частина технік. З цієї причини треба розставити розетки дуже виважено. Вони повинні знаходитися над стільницею на висоті приблизно 10 – 15 сантиметрів, щоб можна було без проблем користуватися ручним блендером або іншою технікою. Також слід пам’ятати про безпеку і не встановлювати розетки занадто близько до раковини або використовувати захищений варіант. Важливим елементом у разі встановлення електричних розеток на кухні є відповідне розташування їх поруч з холодильником, духовкою або посудомийною машиною, особливо, якщо це вбудована техніка.

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Креативні рішення / Фото unsplash

У ванній кімнаті електричні розетки слід розташовувати біля дзеркала на висоті приблизно 140 сантиметрів від підлоги, щоб ви могли без проблем користуватися сушаркою або плойкою. Якщо у ванній кімнаті є пральна машина, то розетку слід розташувати не безпосередньо за приладом, а поруч