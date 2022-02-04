Для того, чтобы со временем не подключать переноски, портящие эстетику дома, следует продумать пространство дома до мельчайших деталей. Есть особый способ для вычислений: следует рассчитать точное количество техники в комнате, добавив несколько запасных объектов.

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Один из наиболее удобных и практичных способов расположения розеток – на уровне бедра или рядом с плинтусом. Если запланировать розетки выше, это обеспечит легкий доступ, если ниже – их будет меньше видно. Кроме того, низкое расположение розеток улучшит взаимодействие с торшером или пылесосом.

Продуманные детали / Фото unsplash

Устройство любой спальни основано на расположении кровати. Именно этот предмет мебели должен стать центром расположения розеток. Они должны быть с обеих сторон кровати на удобной для лежащего человека высоте, то есть над верхним краем матраса и над тумбочкой. Раньше делалось много попыток скрыть розетки у кровати, устанавливая их низко к полу. Однако это решение во многих случаях не может похвастаться практичностью.

Одним из наиболее инновационных решений станет установка одного USB кабеля. Большинство современной техники заряжается именно таким образом, и это станет простым решением и точно снизит количество розеток и проводов.

Просто и креативно / Фото unsplash

Кухня – особое место в доме, именно здесь сконцентрирована самая большая часть техники. По этой причине нужно расставить розетки очень взвешенно. Они должны находиться над столешницей на высоте примерно 10 – 15 сантиметров, чтобы можно было без проблем пользоваться ручным блендером или другой техникой. Также следует помнить о безопасности и не устанавливать розетки слишком близко к раковине или использовать защищенный вариант. Важным элементом при установке электрических розеток на кухне является соответствующее расположение их рядом с холодильником, духовкой или посудомоечной машиной, особенно если это встроенная техника.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Следите за каталогом Корпорации Недвижимости РИЭЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Креативные решения / Фото unsplash

В ванной комнате электрические розетки следует размещать около зеркала на высоте примерно 140 сантиметров от пола, чтобы вы могли без проблем пользоваться сушилкой или плойкой. Если в ванной есть стиральная машина, то розетку следует расположить не непосредственно за прибором, а рядом.