Схованка в тропічному лісі: на ринку з'явився усамітненй котедж, який побудував художник

Будиночок у тропічному лісі стане чудовим житлом для тих, хто любить жити далеко від людей. Це унікальний дім, який збудував художник своїми руками.

Singing Birds – це власність площею 1,29 гектара у Квінсленді, Австралія. Тут є котедж, басейн, мальовничий струмок з природним чагарником.

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Усамітнений будинок у тропічному лісі

Житло збудоване з усіх видів деревини тропічного лісу Крайньої Півночі Квінсленду, і всі вони є рідкісними деревами,

– розповіла агентка з продажу Соня Пул.

Житло вміщує є три спальні, ванну кімнату, вітальню з вбудованим баром, окрему кухню, веранду, патіо та пральню.

"У будинку є французькі двері, виготовлені на замовлення, та вікна з шовковистої дубової деревини, яка витримувалася протягом 40 років", – додає агентка з продажу.

Вітальня з рідкісних порід деревини / Фото Realestate

Також на території є однокімнатне житло з круглою терасою з видом на басейн. Поруч є чарівний струмок, ніби з казки. Ліс приваблює багато диких тварин, серед яких: валлабі, зимородки, білі гігантські чаплі, сонячні птахи та багатьох інших.

Басейн оточує неймовірна природа / Фото Realestate

Соня Пул каже, що нерухомість з'явилася на ринку менш ніж тиждень тому, але вже викликала значний інтерес. "Кожен, хто оглядав це майно, хотів його придбати", – додала агентка з продажу.

Спальня з панорамними вікнами / Фото Realestate