Схованка в тропічному лісі: на ринку з'явився усамітненй котедж, який побудував художник
Джерело:Realestate
Будиночок у тропічному лісі стане чудовим житлом для тих, хто любить жити далеко від людей. Це унікальний дім, який збудував художник своїми руками.
Singing Birds – це власність площею 1,29 гектара у Квінсленді, Австралія. Тут є котедж, басейн, мальовничий струмок з природним чагарником.
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Усамітнений будинок у тропічному лісі
Житло збудоване з усіх видів деревини тропічного лісу Крайньої Півночі Квінсленду, і всі вони є рідкісними деревами,
– розповіла агентка з продажу Соня Пул.
Житло вміщує є три спальні, ванну кімнату, вітальню з вбудованим баром, окрему кухню, веранду, патіо та пральню.
"У будинку є французькі двері, виготовлені на замовлення, та вікна з шовковистої дубової деревини, яка витримувалася протягом 40 років", – додає агентка з продажу.
Також на території є однокімнатне житло з круглою терасою з видом на басейн. Поруч є чарівний струмок, ніби з казки. Ліс приваблює багато диких тварин, серед яких: валлабі, зимородки, білі гігантські чаплі, сонячні птахи та багатьох інших.
Соня Пул каже, що нерухомість з'явилася на ринку менш ніж тиждень тому, але вже викликала значний інтерес. "Кожен, хто оглядав це майно, хотів його придбати", – додала агентка з продажу.