Ванна кімната у білому кольорі: особливості, переваги та недоліки
Білий колір – унікальний і універсальний. Він знаходиться поза часом і завжди залишається актуальним.
Джерело:Інстаграм Вікторії Файнблат
Він використовується в будь-яких приміщеннях, ванна – не виняток. Чи варто оформляти ванну кімнату у білому кольорі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Плюси білої ванної кімнати
Простір стає дуже світлим, що особливо важливо з урахуванням того, що у більшості квартир ванні кімнати не мають природного освітлення,
– зазначила Файнблат.
- Білий колір робить приміщення візуально просторішим. За словами дизайнерки інтер'єру, це дуже вагома перевага, оскільки найчастіше ванні кімнати невеликої площі. Особливо це стосується будинків радянської забудови.
- Білий колір також є оптимальним фоном для декору будь-якого тону. При цьому інтер'єр можна оновити у будь-який момент без особливих складнощів. Достатньо змінити аксесуари і надати актуальності у контексті нових трендів дизайну. Вікторія Файнблат уточнила, що таке оформлення довго здаватиметься свіжим.
Біла ванна сподобається людям різного віку / Фото pinterest
- Світлі відтінки спокійні, тому вони подобаються людям різних поколінь. Ванна у білому кольорі буде затишною для всіх.
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Мінуси білої ванної
Холодність і деяка офіційність внутрішнього оздоблення, асоціації з операційною. Ванна кімната здається нежитловою. Такого ефекту можна уникнути за допомогою декоративних елементів,
– назвала один з недоліків білої ванної Вікторія Файнблат.
Біла ванна має як плюси, так і мінуси / Фото pinterest
- Ще один мінус ванної у білому кольорі – непрактичність світлих тонів при оздобленні приміщень. Це пов'язано з тим, що світлі предмети швидко брудняться, тому вимагають особливого догляду і частого прибирання. У зв'язку з цим, білий колір часто поєднують з більш темними тонами, щоб приховати проблемні місця.
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