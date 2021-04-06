Ванная комната в белом цвете: особенности, преимущества и недостатки
Белый цвет – уникален и универсален. Он находится вне времени и всегда остается актуальным.
Источник:Инстаграм Виктории Файнблат
Он используется в любых помещениях, ванная – не исключение. Стоит ли оформлять ванную комнату в белом цвете – рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Плюсы белой ванной комнаты
Пространство становится очень светлым, что особенно важно с учетом того, что в большинстве квартир ванные комнаты не имеют естественного освещения,
– отметила Файнблат.
- Белый цвет делает помещение визуально более просторным. По словам дизайнера интерьера, это очень весомое преимущество, так как чаще всего ванные комнаты небольшой площади. Особенно это касается домов советской застройки.
- Белый цвет также является оптимальным фоном для декора любого тона. При этом интерьер можно обновить в любой момент без особых сложностей. Достаточно сменить аксессары и придать актуальности в контексте новых трендов дизайна. Виктория Файнблат уточнила, что такое оформление долго будет казаться свежим.
Белая ванная понравится людям разного возраста / Фото pinterest
- Светлые оттенки спокойны, поэтому они нравятся людям разных поколений. Ванная в белом цвете будет уютной для всех.
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Минусы белой ванной
Холодность и некоторая официальность внутреннего убранства, ассоциации с операционной. Ванная комната кажется нежилой. Такого эффекта можно избежать с помощью декоративных элементов,
– назвала один из недостатков белой ванной Виктория Файнблат.
Белая ванная имеет как плюсы, так и минусы / Фото pinterest
- Еще один минус ванной в белом цвете – непрактичность светлых тонов при отделке помещений. Это связано с тем, что светлые предметы быстро пачкаются, поэтому требуют особого ухода и частой уборки. В связи с этим, белый цвет часто сочетают с более темными тонами, чтобы скрыть проблемные места.
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