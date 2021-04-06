Ванна кімната у білому кольорі: особливості, переваги та недоліки

Джерело:Інстаграм Вікторії Файнблат
Білий колір – унікальний і універсальний. Він знаходиться поза часом і завжди залишається актуальним.
Він використовується в будь-яких приміщеннях, ванна – не виняток. Чи варто оформляти ванну кімнату у білому кольорі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.
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Простір стає дуже світлим, що особливо важливо з урахуванням того, що у більшості квартир ванні кімнати не мають природного освітлення,
– зазначила Файнблат.
Біла ванна сподобається людям різного віку / Фото pinterest
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Холодність і деяка офіційність внутрішнього оздоблення, асоціації з операційною. Ванна кімната здається нежитловою. Такого ефекту можна уникнути за допомогою декоративних елементів,
– назвала один з недоліків білої ванної Вікторія Файнблат.
Біла ванна має як плюси, так і мінуси / Фото pinterest