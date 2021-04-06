Ванна кімната у білому кольорі: особливості, переваги та недоліки

Білий колір – унікальний і універсальний. Він знаходиться поза часом і завжди залишається актуальним.

Він використовується в будь-яких приміщеннях, ванна – не виняток. Чи варто оформляти ванну кімнату у білому кольорі – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Плюси білої ванної кімнати

Простір стає дуже світлим, що особливо важливо з урахуванням того, що у більшості квартир ванні кімнати не мають природного освітлення,

– зазначила Файнблат.

Білий колір робить приміщення візуально просторішим . За словами дизайнерки інтер'єру, це дуже вагома перевага , оскільки найчастіше ванні кімнати невеликої площі. Особливо це стосується будинків радянської забудови.

. За словами дизайнерки інтер'єру, це дуже , оскільки найчастіше ванні кімнати невеликої площі. Особливо це стосується будинків радянської забудови. Білий колір також є оптимальним фоном для декору будь-якого тону. При цьому інтер'єр можна оновити у будь-який момент без особливих складнощів. Достатньо змінити аксесуари і надати актуальності у контексті нових трендів дизайну. Вікторія Файнблат уточнила, що таке оформлення довго здаватиметься свіжим.

Біла ванна сподобається людям різного віку / Фото pinterest

Світлі відтінки спокійні, тому вони подобаються людям різних поколінь. Ванна у білому кольорі буде затишною для всіх.

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Мінуси білої ванної

Холодність і деяка офіційність внутрішнього оздоблення, асоціації з операційною. Ванна кімната здається нежитловою. Такого ефекту можна уникнути за допомогою декоративних елементів,

– назвала один з недоліків білої ванної Вікторія Файнблат.

Біла ванна має як плюси, так і мінуси​ / Фото pinterest