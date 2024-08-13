Просто, але дуже розкішно: ванна кімната Джастіна та Гейлі Біберів вразила абсолютно всіх

Кілька місяців дружина зіркового співака Джастіна Бібера опублікувала фото з їхньої ванної кімнати. З того часу обговорення щодо нетипового дизайну стін не припинилися й досі.

Якщо запитати сотню дизайнерів про їхню думку щодо шпалер у ванних кімнатах, то було б сто різних відповідей. Джастіна та Гейлі Біберів це не збентежило.

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Ванна кімната Джастіна та Гейлі Біберів

Стіни у ванній кімнаті зіркової пари повністю обклеєні жовтими шпалерами з білими квітами та зеленню. Експерти кажуть, що дизайнер інтер'єру Біберів майстерно поєднав їхні класичні квіткові шпалери з яскраво-білою плиткою та сайдингом.

Вишуканий килим і вінтажне крісло біля туалетного столика довершують традиційний інтер'єр. Весь простір має привабливе відчуття французької старовини.

Ванна кімната – чудовий простір для експериментів зі сміливими друкованими шпалерами. Оскільки ці приміщення, як правило, менші, ніж інші кімнати в домі, шпалери створюють затишну, а не відчуття надмірності,

– каже британська дизайнерка та експертка з кольорів Дженніфер Еберт.

Ванна кімната зіркової пари / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

На думку фахівчині, шпалери з квітковим орнаментом у зірковому інтер'єрі додають своєрідної химерності.

Мені подобається, як вони використали шпалери на стелі, а також на стінах для цілісного, всеохоплюваного вигляду, який створює відчуття, ніби ви заходите в квітковий ліс,

– ділиться поглядом Еберт.

Звісно, навколо такого дизайнерського рішення виникають суперечки, і вони не безпідставні. Адже в приміщеннях з високою вологістю складно доглядати за шпалерами. Деякі експерти кажуть, що ванна кімната – це одне з місць, куди їх не варто клеїти.

Зрештою, це справа кожного. Хтось обирає практичність, а хтось – естетику.